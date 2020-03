Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Sonos anunciou em junho uma grande atualização de software que avançará bastante o sistema e adicionará novos recursos - incluindo recursos de áudio de alta resolução e grupos de salas.

E, embora mais antigo, o kit herdado do Sonos não seja compatível , foi esclarecido ainda que eles não serão "emparedados" nem tornados inutilizáveis. Eles continuarão com o software do controlador Sonos existente.

O Sonos S2 incluirá um novo sistema operacional e aplicativo. Ele se tornará o software padrão para todos os equipamentos Sonos atuais e novos, além dos dispositivos herdados listados anteriormente.

Ele não suporta, portanto, os Sonos Bridge, Connect, Connect: Amp, controle remoto sem fio CR200, Play: 5 (geração 1) e players de zona.

Eles continuarão funcionando normalmente e serão fornecidos com patches e correções, mas não serão compatíveis com o software do sistema Sonos S2.

Em vez disso, os proprietários desses dispositivos poderão continuar a executá-los no software atual, que será renomeado como Sonos S1.

E, como confirmado anteriormente, eles não precisarão mais ser colocados no modo de reciclagem e desativados para que os clientes usem os 30% do programa Sonos Trade Up.

Isso significa que eles não serão descontinuados, como se pensava, mas terão seu próprio software de controlador Sonos mais antigo.

Isso efetivamente permite que os usuários continuem usando todos os equipamentos Sonos mais antigos, embora com algumas restrições.

Por exemplo, se você deseja executar o Sonos S2 com alto-falantes mais novos, precisará isolá-los dos dispositivos listados ou manter todos os seus dispositivos Sonos no S1.

Ele funcionará perfeitamente bem, como agora, embora não obtenha nenhum dos recursos mais novos daqui para frente.

Como alternativa, você pode executar os alto-falantes compatíveis com S2 em uma rede, os dispositivos S1 em outra. Dessa forma, você obtém o melhor dos dois mundos, apesar de não conseguir sincronizar o áudio entre eles.

Se você não possui dispositivos Sonos herdados em seu sistema, não precisa fazer nada. O aplicativo e o SO Sonos S2 serão baixados e instalados automaticamente em junho deste ano.

Na verdade, você não precisa fazer nada se não tiver afetado o kit Sonos. O aplicativo do controlador Sonos S1 continuará funcionando normalmente.

Instruções detalhadas sobre como separar sistemas serão lançadas mais próximo do tempo.