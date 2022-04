Sky agora oferece banda larga Gigafast com velocidades de até 900 Mbps

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sky lançou seu pacote de banda larga mais rápido até agora, oferecendo velocidades de até 900 Mbps.

Gigafast é um pacote completo de fibra e é 25 vezes mais rápido que o plano Superfast 35 da Sky. Ele pode atingir velocidades próximas a um gigabit completo e, embora isso possa não acontecer em todos os casos de usuários, a Sky garante uma velocidade mínima de 600 Mbps.

Basicamente, se suas velocidades caírem abaixo disso, ele devolverá a taxa de assinatura desse mês.

O roteador Wi-Fi que vem com ele é capaz de conectar até 120 dispositivos ao mesmo tempo.

A banda larga Gigafast da Sky está disponível para todos os clientes novos e existentes e custa £ 55 por mês em um contrato de 18 meses .

"Com velocidades de mudança de jogo que são 25x mais rápidas do que a nossa fibra padrão, a Sky Broadband Gigafast oferece a residências famintas por Wi-Fi a capacidade de conectar muitos dispositivos ao mesmo tempo, entregues por meio de nossa rede confiável com atendimento ao cliente premiado", disse Sky O diretor de propostas da banda larga, Aman Bhatti.

A Sky também oferece um plano Broadband Boost onde, por um extra de £ 5 por mês, você obtém sinal Wi-Fi garantido em cada quarto ou seu dinheiro de volta. As taxas de engenharia serão gratuitas e você receberá verificações diárias de linha.

Escrito por Rik Henderson.