Equipes Sky com Zoom para novo dispositivo de videochamada

(Pocket-lint) - A Sky fez uma prévia de um dispositivo de videochamada que estará lançando no mercado na primavera de 2022 como parte de seu evento para lançar Sky Glass , uma nova linha de smart TVs sem prato que têm o serviço Sky integrado nelas.

Feito em parceria com a Zoom, é efetivamente a resposta da própria Sky ao Portal do Facebook, implantado nas casas das pessoas da mesma forma, para incorporar um dispositivo de videochamada diretamente em suas salas de estar. Com o cancelamento de ruído integrado, seus microfones devem ser adequados para captar sua voz, em vez de ruídos de fundo.

Ele se encaixará na parte superior de uma TV e se conectará a uma porta HDMI. Há uma câmera e você poderá jogar, participar de treinos e conversar com amigos e familiares. Essa integração do Zoom deve significar que ele funciona bem com uma série de dispositivos e não exigirá familiarização com um novo serviço de videochamada.

Além disso, ele pode adicionar o compartilhamento de vídeo durante o conteúdo da Sky, como jogos de futebol da Premier League, com festas e visualizações compartilhadas se tornando cada vez mais populares como um recurso.

Ainda não há nome ou detalhes extras para o dispositivo, exceto pelo fato de que ele ganhará aplicativos extras com o tempo. Exatamente quando a data da primavera de 2022 será esclarecida em um cronograma mais concreto, teremos que esperar para ver. Da mesma forma, o preço não foi discutido durante o evento da Sky.