A tecnologia de cozinha inteligente CES 2023 da Samsung coloca uma câmera em seu forno

(Pocket-lint) - A Samsung está entrando no espírito do CES ao anunciar a nova tecnologia de cozinha inteligente que vem diretamente do futuro - incluindo um novo forno que tem uma câmera e inteligência artificial dentro.

O CES 2023 da Samsung tem que começar com o Forno AI Bespoke, um produto que a Samsung promete que fará da preparação de refeições uma brisa. A razão? O sistema AI Pro Cooking incluído usa várias tecnologias e uma câmera para avisar os chefes infelizes quando eles estão prestes a queimar seus alimentos. Além disso, a câmera também pode detectar o que está sendo realmente cozinhado, permitindo sugerir tempos de cozimento e temperaturas para mais de 80 pratos e ingredientes diferentes.

O Forno AI Oven será lançado nos Estados Unidos no terceiro trimestre de 2023, embora nenhum preço tenha sido disponibilizado. A Samsung também diz que o Forno AI Bespoke já está disponível na Europa, mas novamente, não há informações de preço fornecidas.

Juntando-se ao Forno AI Sob Medida está o Refrigerador Flex 4-Door Bespoke com Family Hub, que é praticamente o nome de produto mais longo que já vimos em algum tempo. O principal ponto de interesse é uma tela FHD de 32 polegadas que é quase o dobro do tamanho da tela que os frigoríficos anteriores da Samsung tinham para oferecer.

Essa tela inclui suporte aos serviços do SmartThings, além de permitir que as pessoas assistam à TV Samsung Plus, com mais de 190 canais gratuitos disponíveis. Caso você tenha absolutamente que assistir TV em sua geladeira. Quanto à disponibilidade, aqueles na América do Norte e na Coréia devem ver o que está disponível para comprar no primeiro semestre de 2023.

Escrito por Oliver Haslam.