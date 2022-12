Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou que revelará uma nova geladeira no Consumer Electronics Show (CES) que acontecerá em Las Vegas no início de janeiro de 2023.

A empresa sul-coreana vai estrear o Bespoke Refrigerator Family Hub Plus na feira, que oferece uma tela Full HD touchscreen de 32 polegadas.

O Family Hub da Samsung chegou pela primeira vez em 2016, mas o último modelo sucede o anterior frigorífico que tem uma tela de 21,5 polegadas. A tela tátil maior é otimizada para vídeos em formato vertical e também oferece o serviço TV Plus da Samsung, oferecendo acesso a cerca de 190 canais de TV dos EUA e 80 canais de TV coreanos.

Os canais de TV podem ser assistidos no modo Picture-in-Picture, permitindo uma multi-tarefa mais eficiente. Por exemplo, você pode estar assistindo a um canal de notícias, enquanto procura por uma receita ou controla seus aparelhos domésticos.

Além disso, você pode vincular o Google Photos ao seu Refrigerator Family Hub Plus personalizado e o serviço Amazon Your Essentials nos EUA também está disponível.

O SmartThings Hubda Samsung também está embutido na última geladeira, permitindo que você o use como um hub IoT doméstico, controlando luzes, persianas, interruptores, sensores de detecção de movimento e sensores de abertura de portas de várias empresas compatíveis. Também é possível fazer isso de relance usando o Big Widget, e a geladeira também tem vídeos de receitas do serviço de cozinha SmartThings e obras de arte do aplicativo Bespoke Atelier.

A Samsung ainda não revelou informações sobre preços ou disponibilidade para o Hub Plus da Família Frigorífica Bespoke, mas ele estará em exibição no CES 2023, portanto, com certeza iremos dar uma olhada em como é uma geladeira com o tamanho de uma pequena tela de TV na vida real.

