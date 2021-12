Geladeiras Samsung coloridas e sob medida estrearão na CES 2022

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung está apresentando seu primeiro pacote de cozinha sob medida, que inclui refrigeradores com portas francesas coloridas e personalizadas.

A gama de acessórios de cozinha sob medida da empresa será totalmente revelada na CES 2022 , mas já está sendo exibida. A linha sob medida é definida para incluir todos os principais tipos de refrigeradores que a Samsung vende, incluindo modelos de 3, 4 portas e Family Hub.

Estes modelos sob medida permitem que você personalize o design da geladeira para combinar ou complementar o estilo da sua cozinha. Isso inclui uma ampla gama de tamanhos, configurações e cores com algumas opções de cores bem malucas. O refrigerador Samsung Bespoke French Door oferece potencialmente milhares de combinações diferentes.

Existem dois acabamentos - vidro e aço e cada um deles tem uma gama de cores à sua escolha. O vidro, por exemplo, inclui branco, cinza, rosa, carvão, azul matinal, clementina e amarelo do nascer do sol. Já com o acabamento em aço, você pode escolher cores que incluem Toscano, Preto Mate, Marinho, Verde Esmeralda e Aço Inoxidável.

Como você pode ver, algumas dessas combinações são certamente impressionantes e significativamente diferentes do normal. Claro, a variedade não se trata apenas de aparência.

A gama personalizada inclui a mais recente tecnologia de refrigeração da Samsung. Isso inclui o Beverage Center e o Dual Auto Ice Maker, que fornecem bebidas geladas quando você mais precisa. O FlexZone, que mantém os ingredientes frescos e a inteligência, também está presente com o Samsung Family Hub .

Em 2022, o Family Hub oferecerá suporte ao Samsung TV Plus para experiências de visualização perfeitas em sua casa. O suporte para Amazon Alexa também está chegando em regiões selecionadas, o que significa que você poderá obter Amazon Music e serviços de reordenamento direto da sua geladeira.

Saiba mais sobre a linha personalizada aqui.