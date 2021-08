O objetivo do Samsung SmartThings Edge é tornar suas conexões domésticas inteligentes mais confiáveis

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou o SmartThings Edge, uma mudança em sua plataforma de automação que visa melhorar a confiabilidade das conexões na casa inteligente.

O Edge é essencialmente uma nova maneira de os SmartThings Hubs processarem informações, permitindo que os dispositivos se conectem por meio de uma rede local em vez de passar pela nuvem.

Fornecer ao usuário um hub SmartThings mais recente que os dispositivos Zigbee ou Z-Wave da primeira geração, baseados em LAN, deve ser capaz de responder mais rapidamente, contornando a nuvem.

Em sua postagem de blog anunciando o Edge, a Samsung também observou que o suporte para Matter será habilitado quando a plataforma de casa inteligente unificadora e de código aberto for lançada - algo que foi adiado recentemente até 2022.

Naturalmente, isso significa que a automação é possível mesmo quando a internet cai em uma casa, assim como as transmissões domésticas inteligentes também são mais seguras. Em sua postagem no blog detalhando a chegada do SmartThings Edge, a Samsung indica que os usuários podem não notar mudanças no aplicativo, o que representa uma grande melhoria no funcionamento geral de seu sistema IoT.

Curiosamente, também não é a primeira mudança significativa que vimos na plataforma da Samsung em 2021, com o SmartThings Find se expandindo além de apenas encontrar os smartphones da empresa. SmartThings Energy, também, que permite aos usuários rastrear o uso de energia de seus aparelhos Samsung, também estreou.

Portanto, em suma, é um passo positivo para aqueles que ainda desejam os benefícios de uma casa inteligente sem a preocupação de sua conexão com a Internet atrapalhar. Se o Edge for capaz de fazer o que diz na lata, isso pode ajudar na aceitação e aliviar as frustrações - e, quem sabe, podemos até ver tecnologia semelhante de hubs rivais mais cedo ou mais tarde como resultado.

