O que é SmartThings e como funciona?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O SmartThings começou como um lançamento Kickstarter em 2012, antes de a marca ser comprada pela Samsung em 2014 . Na época, foi uma grande compra e vista como a grande mudança da Samsung para uma casa inteligente.

Desde que se tornou parte da família Samsung, o SmartThings se viu integrado aos dispositivos Samsung, lançando uma variedade de dispositivos de hardware, enquanto trabalhava como uma plataforma para controlar sua casa inteligente também.

Isso é tudo que você precisa saber sobre o SmartThings e como fazê-lo funcionar para você.

Muitas pessoas estarão familiarizadas com o nome SmartThings por causa da integração em dispositivos Samsung, especialmente seus smartphones.

SmartThings e o logotipo associado (que se parece com seis círculos conectados), aparecem em telefones Samsung ao lidar com dispositivos conectados; o aplicativo faz parte dos aplicativos da Samsung instalados nos telefones e você encontrará recursos em coisas como aparelhos da Samsung.

O aplicativo SmartThings é universal, funcionando em Android e iPhone para controlar o hardware SmartThings e dispositivos compatíveis, embora a funcionalidade entre dispositivos Samsung e não Samsung seja um pouco diferente.

SmartThings é uma linha de produtos domésticos inteligentes de marca e a plataforma que os controla. A plataforma de software oferece suporte a outros serviços, como Philips Hue, enquanto também integra recursos como SmartThings Find, um serviço limitado a dispositivos Samsung.

Para usar o SmartThings, você precisa fazer login com uma conta Samsung.

Como uma empresa doméstica inteligente, o hardware SmartThings gira em torno de uma coleção de plugues, hubs e sensores. Para usar os plugues ou sensores, você precisará de um SmartThings Hub para conectar esses dispositivos.

Existem várias versões do SmartThings Hub, sendo o V3 (2018) o mais recente e isso permitirá que você controle o seu sistema de hardware SmartThings.

No entanto, o SmartThings Hub também suporta Zigbee e Z-Wave, então você pode usá-lo para controlar o hardware doméstico inteligente usando esses protocolos, embora em muitos casos, como para lâmpadas Philips Hue , seja recomendado que você use um Hue Hub e vincule os serviços no lado do software (que abordaremos em breve) para obter os melhores resultados.

Uma vez configurado, o SmartThings permitirá que você execute uma variedade de sensores, incluindo detectores de vazamento, sensores de movimento, botões inteligentes, plugues inteligentes e lâmpadas inteligentes, dentro do sistema SmartThings.

A oferta é diferente internacionalmente, então você pode descobrir que há mais produtos disponíveis em alguns países do que em outros.

O aplicativo é provavelmente a maior parte do sistema SmartThings que você encontrará. Embora você use o aplicativo para configurar e controlar seu hardware SmartThings por meio do hub SmartThings, na verdade não há necessidade de ter nenhum hardware da marca SmartThings para usar a plataforma SmartThings.

Isso porque a Samsung mudou isso para ser uma oferta universal. O aplicativo está disponível no Google Play para Android e na App Store para iPhone para que você possa construir seu sistema em qualquer um dos dispositivos.

SmartThings em dispositivos Samsung também suporta SmartThings Find (mais sobre isso abaixo) e o Galaxy SmartTag, que não são compatíveis com dispositivos que não sejam da Samsung.

Além do aplicativo, SmartThings também é compatível com os principais assistentes de voz - Google Assistant , Amazon Alexa - o que significa que você pode usar seu Nest Hub ou Amazon Echo para controlar SmartThings, uma vez que você os vinculou. Aqui está um guia para vincular ao Google Assistant , e Alexa é um processo semelhante.

Bixby também oferece suporte a SmartThings e, por meio dessas rotas, você poderá usar o controle de voz.

No entanto - também vale a pena considerar que muitos dos dispositivos e serviços que SmartThings irá controlar, como Arlo, também podem ser controlados diretamente através do Google Assistant, Amazon Alexa ou Apple HomeKit, então, se você for um usuário de qualquer uma dessas plataformas, você pode não precisar usar o SmartThings.

Como acabamos de dizer, o aplicativo SmartThings pode funcionar com uma ampla gama de dispositivos compatíveis dos principais fabricantes de casas inteligentes, incluindo, mas não se limitando a:

Arlo

Belkin

Bose

Honeywell

Ikea

Lifx

Lutron

Ninho

Netatmo

Osram

Philips Hue

Anel

Sonos

TP-Link

Yale

Isso permitirá que você adicione esses dispositivos - e muitos mais - ao aplicativo SmartThings para torná-los parte da sua casa inteligente.

Você também pode adicionar muitos dispositivos Samsung à lista, incluindo itens como Blu-ray players, televisores e eletrodomésticos.

O aplicativo SmartThings permite que você verifique dispositivos ou adicione-os por marca ou categoria, portanto, adicionar dispositivos é simples, geralmente convidando você a entrar no serviço que deseja vincular e conceder permissão para trabalhar com o SmartThings.

O aplicativo permite dividir dispositivos conectados em salas, permitindo controles coordenados com base em salas, atribuir planos de fundo e imagens para personalizar a experiência.

Você pode configurar automações dentro do aplicativo SmartThings, para que você possa ter os controles IF e THEN.

O processo permite selecionar a partir de hora, um gatilho de dispositivo (como um sensor de movimento ou câmera), localização, modo de localização (casa, fora, noite), clima. Este será o lado IF da equação.

Você pode então decidir o que acontece nas opções ENTÃO - dispositivos de controle (ligar uma câmera, alarme, luz, abrir a garagem), enviar uma mensagem ou notificação para alguém, alterar o modo de localização ou executar uma cena.

Por exemplo: SE o sensor de movimento for acionado ENTÃO a câmera grava E uma notificação é enviada.

O processo de automação torna muito fácil acender as luzes em um determinado horário, armar o sistema de segurança ao sair de casa, abrir a garagem ao chegar em casa e muito mais.

Cenas, como o nome sugere, permitem que você crie um conjunto de ações a partir de uma variedade de dispositivos, por exemplo, você pode ter uma cena de filme que escurece as luzes e fecha as cortinas, enquanto muda para o seu leitor de Blu-ray.

Como dissemos, as cenas também podem ser integradas em automações.

O SmartThings Find foi lançado em outubro de 2020 como um acréscimo ao SmartThings exclusivo para usuários da Samsung. Apenas aqueles em um dispositivo Samsung terão acesso ao SmartThings Find, que é onde a conta Samsung realmente entra em jogo.

SmartThings Find permite localizar dispositivos Samsung. Você terá que entrar em uma conta Samsung nesses dispositivos, o que permitirá o uso dos serviços Find My Mobile. Isso permite que o último local registrado seja registrado, para que os dispositivos possam ser localizados no mapa.

Embora o Google ofereça um serviço semelhante por meio da conta do Google , é uma ótima maneira de ver onde estão todos os seus telefones Samsung.

Mas o mais útil é que o SmartThings Find se expandiu para oferecer suporte para outros dispositivos Samsung, como fones de ouvido, e no caso do Galaxy Buds Pro , por exemplo, o Samsung Find pode localizar cada fone de ouvido, então se você perder um, terá a chance de encontrar eles de novo.

É uma pequena duplicação do serviço oferecido no aplicativo Galaxy Wearable, que também permite rastrear seus fones de ouvido caso você os perca.

O Galaxy SmartTag também faz parte do sistema SmartThings Find e só funciona com telefones Samsung. Novamente, todos os controles do Galaxy SmartTag são controlados pelo SmartThings. O Galaxy SmartTag só funciona com telefones Galaxy, mas, em contrapartida, também pode ser localizado usando a rede Galaxy Find. Este é o lado anônimo e criptografado da rede que localizará os dispositivos Galaxy, retornando a localização para alimentar o sistema SmartThings Find.

Muitos encontrarão o SmartThings por causa de seu amplo uso em dispositivos Samsung e menções frequentes no One UI da Samsung em seus telefones, por exemplo.

Quando se trata de administrar uma casa inteligente, SmartThings será a escolha padrão para aqueles que optaram por configurar um sistema incluindo hardware SmartThings. Para aqueles que estão apenas procurando por uma plataforma unificadora, o Google Home ou Amazon Alexa oferecerá praticamente a mesma experiência, mas com o benefício de dispositivos de hardware como os alto-falantes Echo ou Nest fornecendo controle de voz facilmente acessível.

O SmartThings Find oferece algo aos usuários da Samsung que é perfeitamente mantido em um só lugar, mas se sobrepõe às opções Find My Phone / Mobile e Wearable da Samsung, bem como aquelas fornecidas pelo próprio Google para Android.

A desvantagem é que o SmartThings Find está disponível apenas para dispositivos Samsung, enquanto os outros sistemas têm suporte mais universal.

Em última análise, o SmartThings no lado do software, como uma plataforma para construir uma casa inteligente, integrando funções em dispositivos Samsung e para acompanhar os dispositivos Samsung, teve algum crescimento, mas a Samsung não investiu tanto na experiência de hardware da marca SmartThings recentemente. Isso pode sugerir que a plataforma é vista pela Samsung como o melhor serviço, contando com outras marcas de hardware para as tarefas físicas de casa inteligente.

Escrito por Chris Hall.