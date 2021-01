Samsung JetBot 90 AI + tem um nome confuso, mas promete limpar sua casa com inteligência

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Samsung anunciou o JetBot 90 AI +, um aspirador de pó robô que pretende ser mais inteligente do que outros aspiradores de robô graças ao AI.

O JetBot 90 AI + é carregado com sensores, incluindo Lidar e um sensor 3D, para que ele possa reconhecer objetos e separar aqueles do chão que está tentando limpar. Isso permitirá, por exemplo, evitar coisas como cabos, que outros aspiradores de robôs simplesmente passariam por cima e tentariam consumir.

As habilidades inteligentes vêm de um algoritmo de reconhecimento de objetos para que o JetBot possa descobrir a melhor maneira de limpar uma sala. Também há uma câmera nele, para que você possa ver o que o limpador pode ver no seu telefone.

Há 30W de potência de sucção de um sistema de ciclone a jato, com a Samsung dizendo que ele pode tanto absorver e reter a poeira do ar quanto coletar a sujeira do chão.

Assim que a limpeza estiver concluída, o dock de carregamento para o JetBot 90 AI + pode extrair todos os resíduos que coletou, então você não precisa se preocupar em esvaziá-lo - com armazenamento suficiente, você só precisará esvaziá-lo a cada dois meses.

Não se sabe quanto vai custar o Samsung JetBot 90 AI +, mas está confirmado para os EUA no H1 2021.

A Samsung também apresentou o JetBot 90 AI + desempenhando seu papel como parte do sistema SmartThings Pet, que a Samsung sugere ser uma maneira de monitorar remotamente seus animais de estimação enquanto você está fora de casa usando o sistema SmartThings.

Escrito por Chris Hall.