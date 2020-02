Ele vive! O Samsung Galaxy Home Mini finalmente lança, mais ou menos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A versão da Samsung do Echo Dot e Nest Home Mini, o Galaxy Home Mini , finalmente chegou após um longo atraso. Mas ainda é difícil comprar.

O alto-falante compacto não apareceu no evento Unpacked da Samsung para o Galaxy S20 e o Galaxy Z Flip, embora o TizenHelp (via The Verge ) tenha notado que a Samsung o lançou silenciosamente de qualquer maneira. Está disponível como um bônus de pré-encomenda para clientes que compram o Galaxy S20 na Coréia do Sul . A oferta parece ser válida entre 14 e 26 de fevereiro. O Galaxy S20 não será lançado até março.

A Samsung anunciou o Galaxy Home original em 2018, mas ainda não o lançou. O Galaxy Home Mini vazou em 2019, com a Samsung sugerindo que o dispositivo seria lançado em 2020. Uma página no site da Samsung afirmou brevemente que seria lançada em 12 de fevereiro . Até vídeos do dispositivo surgiram recentemente, todos indicando que um lançamento era iminente. Mas a Samsung não disse nada.

Até hoje, a Samsung não comentou quando o Galaxy Home Mini estará disponível. Não há informações sobre onde será lançado fora da Coréia do Sul, o país da Samsung, ou mesmo se você poderá comprá-lo sem precisar obter o Galaxy S20. O Pocket-lint pediu à Samsung uma atualização do mini alto-falante inteligente e apresentará um relatório assim que soubermos mais.