Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A primeira incursão da Samsung em alto-falantes inteligentes é o Galaxy Home .

Mas há um problema. Esperamos eras para o lançamento - 18 meses e contando . Desde a sua revelação no evento Galaxy Note 9 , desde então nos aproximamos muito dele - confira nossa análise inicial do Samsung Galaxy Home .

Este dispositivo equipado com Bixby deve competir com o Google Home Max , o Amazon Echo Studio e o Apple HomePod . Abriga o próprio assistente virtual da Samsung, o que poderia ser uma razão pela qual ainda não foi lançado; Bixby não está pronto para o horário nobre e é possível que a Samsung opte pelo Assistente do Google.

Desde a inauguração do Galaxy Home - que se diz ter o código do produto SM-V510 - veio à tona que a Samsung também possui um Galaxy Home Mini menor para oferecer também com o código do produto SM-V310.

O Galaxy Home Mini é um concorrente do Google Home Mini e Amazon Echo Dot, mas também possui um blaster IR para controlar outros dispositivos. Sabemos que o Home Mini faz parte de um teste beta desde o outono passado.

Parece que o Galaxy Home e o Galaxy Home Mini estarão conosco no início de 2020.

Não há como escapar do fato de que o Galaxy Home parece algum tipo de sonda lunar com as pernas. Possui uma capa de tecido texturizado em preto e três pontas prateadas saindo pelo fundo.

Está no lado mais pesado, portanto não deve tombar com muita facilidade. Você notará que possui botões emborrachados, luzes indicadoras na forma de um anel cinza sutil na parte superior (não muito diferente do Echo), e o logotipo da AKG brilha.

Sim, é alimentado pelo áudio AKG da Harman . Enquanto estava no palco, a Samsung disse que "fará a música parecer incrível". Mas não é um alto-falante que você pode carregar com você enquanto viaja, pois é amarrado por um cabo de alimentação.

O Home Mini também incorporará o áudio AKG.

O Galaxy Home foi projetado para fornecer áudio surround no nível do som. Possui seis alto-falantes embutidos e um subwoofer. Ele também possui oito microfones de campo remoto para detectar entrada de voz.

O Galaxy Home dobrará como um hub Samsung SmartThings para controle de casa inteligente (não acreditamos que o Home Mini possa fazer isso). Isso vai rivalizar com outros dispositivos de alto-falantes inteligentes que encontraram um nicho no controle de uma ampla gama de dispositivos domésticos inteligentes por aí.

O Amazon Echo e o Google Home oferecem controle sobre uma ampla variedade de plataformas diferentes (incluindo SmartThings), o que significa controle de voz para luzes, aquecimento, câmeras e muito mais.

A parte superior plana do Galaxy Home possui botões de controle para pular faixas e alterar o volume. E não há entrada auxiliar. Mas, como a maioria dos alto-falantes inteligentes, você pode começar a ouvir música no telefone e enviá-la facilmente para o Galaxy Home.

Você também pode controlar a música com o Bixby . A Samsung passou muito tempo conversando sobre o Bixby, que não é tão bem recebido quanto, digamos, o Google Assistant, mas a Samsung ainda quer fazer disso uma coisa.

Você poderá dizer "Oi, Bixby" para acessar o assistente da Samsung e fazer as mesmas coisas que você já pode fazer nos telefones da Samsung.

Ainda não se sabe se resta apenas o Bixby - com os rumores de que a Samsung oferecerá o Google Assistant, assim como em seus televisores .

O Amazon Echo possui o Amazon Music . Apple tem Apple Music . E o Google tem o YouTube Music . Mas a Samsung vai rodar no Spotify. Possui uma parceria de longo prazo com a empresa e adicionou o Spotify não apenas ao Galaxy Home, mas também a muitos outros produtos.

Suspeitamos que a Samsung ofereça suporte a uma ampla gama de serviços de música - mesmo que o Spotify seja o padrão - caso contrário, não será competitivo contra seus rivais.

Novamente, isso ainda não é conhecido. Para comparação, o Apple HomePod custa 349 dólares nos EUA, enquanto o Google Home Max custa 399 dólares. Enquanto isso, a Amazon cobra apenas US $ 150 pelo Amazon Echo Plus .

Se tivéssemos que adivinhar, a Samsung lançaria esse alto-falante na faixa de US $ 350.