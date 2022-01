O aspirador de robô mais recente da Roborock agora vem com uma doca de esvaziamento e limpeza automática

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Roborock apresentou hoje seu mais novo aspirador de pó robô na Consumer Electronics Show (CES) 2022 .

O Roborock S7 MaxV Ultra é o mais recente e melhor da Roborock com um sistema de encaixe inteligente que esvazia, lava e prepara seu bot para a próxima limpeza.

A empresa afirma que o S7 MaxV Ultra apresenta sua tecnologia mais avançada e inteligente para ajudar a fornecer o que há de melhor limpo.

O objetivo é tornar sua vida ainda mais fácil. Como explicou Richard Chang, fundador e CEO da Roborock:

"Ao contrário da crença popular, aspiradores de robôs na verdade ainda exigem informações substanciais dos clientes, tanto em termos de manutenção quanto de operação ... Estamos tentando mudar isso dando aos nossos clientes uma solução ainda mais prática, que requer um mínimo de interação com o dispositivo. Isso significa construir um vácuo que pode identificar e se adaptar aos itens em seu caminho, incluindo tapetes e obstáculos, ao mesmo tempo que se esvazia e se mantém sempre que necessário. Com o S7 MaxV Ultra, os clientes estão dando um passo mais perto de uma verdadeira autonomia no chão limpeza."

Para isso, o Roborock S7 MaxV Ultra conta com um dock que promete fazer de tudo. Quando acoplado, o robô não é apenas esvaziado, mas também limpo. Com seu esfregão automaticamente esfregado e sujeira removida. A doca é capaz de reter até sete semanas de poeira, então pode continuar indo e vindo com muito menos barulho.

O Roborock S7 MaxV Ultra também possui um sistema mais inteligente para navegar pela sua casa também. Ele combina uma câmera RGB, luz estruturada 3D e uma unidade de processamento neural totalmente nova para detectar caminhos e obstáculos. Tudo isso significa que ele pode limpar com eficiência dia ou noite sem problemas. Também é capaz de reconhecer o piso que está limpando e ajustar a potência de sucção e esfrega de acordo.

Saiba mais sobre o Roborock S7 MaxV Ultra aqui .