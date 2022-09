Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Amazon anunciou o Ring Spotlight Pro durante seu evento de setembro, apresentando sensores de radar para medir a distância e o ângulo de um objeto movendo-se em frente à câmera para alertas mais precisos.

O Ring Spotlight Pro permitirá aos usuários definir um limite específico de quando você quer que ele comece a detectar o movimento. Uma vez cruzado o limiar, os sensores de radar acionam a gravação para enviar um alerta de movimento para seu telefone.

O movimento é detectado em 3D, o que, segundo a Amazon, significa que os alertas são mais refinados e precisos. O recurso de detecção de movimento em 3D também alimenta recursos como o Bird's Eye View, que oferece uma visão ariel de sua casa. A idéia é dar-lhe uma imagem completa do evento do movimento, como por exemplo, como a pessoa que entrega se aproximou da porta da frente ou a rota que o técnico de água tomou do lado de sua casa para a porta da frente.

Você obterá um layout picture-in-picture quer esteja assistindo ao Live View ou ao Histórico de Eventos que mostra o caminho do movimento e os pontos cinzas que se iluminam para indicar onde o evento do movimento começou antes dos sensores de radar acionarem a gravação.

Ao lado do Ring Spotlight Pro, a Amazon também anunciou silenciosamente o Ring Spotlight Cam Plus. Oferecendo um novo design, o Ring Spotlight Cam Plus tem características como Two-Way Talk, Colour Night Vision, Live View, e uma sirene de segurança. Ela também vem em várias opções de energia, incluindo Solar, Bateria, Com Fio e Plug-In.

Você pode pré-encomendar o Ring Spotlight Pro na opção Bateria ou Plug-In por US$229,99 nos EUA, ou £199,99 no Reino Unido. O modelo Wired chegará no final deste ano. O Ring Spotlight Plus também está disponível para pré-compra a partir de US$ 199,99 nos EUA, ou £179,99 no Reino Unido.

Escrito por Britta O'Boyle.