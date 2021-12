Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Ring está entrando no espírito natalino, e agora você pode escolher alguns adoráveis visuais festivos para alguns de seus diferentes modelos de campainhas de vídeo, transformando-os de um visual bastante normal em uma alternativa totalmente jazz.

As opções variam de tema de luz de fada a suéter de Natal, mas felizmente nenhuma delas é tão barulhenta a ponto de ser desagradável, e cada uma custa £ 14,00, então não acrescenta muito para o preço da campainha .

As placas frontais também se adaptam a vários modelos de campainhas principais da Ring, sendo compatíveis com qualquer Video Doorbell 3, Video Doorbell 3 Plus ou Video Doorbell 4.

Isso significa que você deve estar seguro se possuir algum desses modelos, ou se tiver um, mas estiver pensando em atualizar para outro, o que é útil.

Substituir a placa padrão deve ser uma questão bastante simples, embora envolva o parafuso de segurança do Video Doorbell para garantir que eles não possam ser removidos novamente - ainda assim, se você instalou a campainha, isso deve ser uma tarefa bem menor para você.

