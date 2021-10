Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Para não ficar atrás dos novos toques de Halloween do Google para as campainhas Nest , a Amazon está lançando sua própria diversão assustadora para as campainhas Ring, incluindo tons de campainha com tema de Halloween, respostas rápidas e placas decorativas. Veja como obter todos eles.

Neste Halloween, o Ring permite que você escolha entre todos os novos "tons de campainha", como morcegos, fantasmas, uivo, grito, tons de órgão, uma risada assustadora, um gato gritando e uma porta que range. Para alterar o toque da campainha, você precisará abrir a versão mais recente do aplicativo Ring no seu dispositivo móvel e, em seguida, seguir estas etapas:

Toque nas três linhas à esquerda. Selecione Dispositivos. Escolha a campainha que você deseja configurar. Toque no ícone Configurações de áudio. Em Configurações de áudio, toque em Tons de sino. Escolha o tom de campainha que você deseja. Clique em Salvar alterações.

Precisa de mais ajuda? Consulte a página de suporte do Ring para tons de campainha.

O recurso "Resposta rápida" do Ring permite que você envie uma resposta automática aos convidados caso não consiga atender a porta (incluindo respostas padrão como "Não podemos atender a porta agora ..." ou "Deixe o pacote lado de fora..."). Mas, agora, o Ring está adicionando mais quatro opções especificamente para o Halloweentime:

"Diga-nos o que o traz aqui ... ou nós colocaremos um feitiço em você!"

"Boo! Deixe-nos uma mensagem se você ousar [risada maligna]."

"Só um minuto! Sinta-se à vontade para estacionar sua vassoura."

"Por favor, deixe o pacote (e qualquer hocus pocus) do lado de fora."

Para configurar respostas rápidas para a campainha, você precisará abrir a versão mais recente do aplicativo Ring no seu dispositivo móvel e, em seguida, seguir estas etapas:

Toque nas três linhas à esquerda. Selecione Dispositivos. Escolha a campainha que você deseja configurar. Toque no bloco do Smart Assistant abaixo da campainha. Toque em Respostas rápidas. Toque no botão Ativar resposta automática na parte inferior da tela. Escolha a mensagem que deseja. Defina o tempo de atraso da mensagem (de imediato a 20 segundos). Clique em Got It! terminar.

Precisa de mais ajuda? Consulte a página de suporte do Ring para respostas rápidas.

Por último, mas não menos importante, aqueles de vocês que são verdadeiramente festivos podem fazer tudo e decorar sua campainha Ring com um novo painel frontal para a véspera de Todos os Santos. A Ring está vendendo uma nova placa com tema de morcego e um design de teia de aranha para o Ring Video Doorbell 2 e uma placa de abóbora / milho doce e um design de outono para a Doorbell 3, 3 Plus e 4. Todas as placas frontais de Halloween custam US $ 15 cada e estão disponíveis para compra no site da Ring nos Estados Unidos.