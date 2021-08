Toque para descontinuar aplicativos de desktop a partir de outubro

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Ring deve encerrar seus aplicativos de desktop para Mac e PC em outubro próximo.

Os aplicativos nativos para OS X e Windows não funcionarão mais a partir de 15 de outubro de 2021. Você terá que usar um aplicativo móvel em seu telefone ou tablet ou acessar sua Campainha de Vídeo Ring ou câmeras por meio de um navegador.

Os usuários serão desconectados dos aplicativos dedicados e não poderão fazer login novamente. Alguns dispositivos Ring ainda não funcionam nos aplicativos Mac ou PC, incluindo Video Doorball Wired, Video Doorbell Pro 2 e Video Doorbell 4.

Aqueles que desejam rastrear seus dispositivos Ring em um desktop ou laptop ainda poderão fazê-lo através do Ring.com, com novos recursos sendo adicionados à versão web que espelham as principais habilidades dos aplicativos nativos.

Isso inclui a capacidade de visualizar imagens de câmeras ao vivo, verificar gravações históricas e até mesmo atender chamadas de seu navegador.

Em breve, o Ring também adicionará notificações do navegador, para informá-lo quando algo precisar de atenção.

Você também pode gerenciar sua assinatura do Ring Protect e acessar o Centro de Controle a partir da página da Web após fazer o login.

Devemos dizer que estamos um pouco desapontados com o fato de os aplicativos de desktop dedicados estarem desaparecendo, especialmente porque usamos o OS X diariamente, mas esta parece uma alternativa decente o suficiente.

Além disso, se você tiver um dispositivo Alexa por perto, poderá configurar uma rotina para sua campainha de vídeo .