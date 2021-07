Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você sabia que a campainha com vídeo Ring pode atender automaticamente com mensagens predefinidas e também gravar como uma secretária eletrônica?

É disso que se trata o Ring Quick Replies. O recurso, disponível para todos os usuários do Ring (em inglês), foi lançado nos Estados Unidos em fevereiro de 2021 e agora também está disponível no Reino Unido e na Irlanda.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso e como funciona.

É um recurso que você pode ativar ou desativar, atribuindo uma resposta predefinida à campainha - desde imediatamente até 20 segundos após o botão ser pressionado - que é emitida pelo alto-falante da campainha.

Também é possível que o seu visitante responda, a campainha gravando a sua mensagem para você reproduzir em uma data posterior - se, isto é, você tiver um plano de assinatura Ring Protect. Você não precisa dessa assinatura para que as Respostas rápidas funcionem, no entanto, apenas para ver e ouvir as gravações.

A primeira coisa é: você não pode gravar sua própria mensagem; são apenas mensagens pré-gravadas fornecidas pelo Ring que você pode selecionar.

Aqui estão as seis predefinições - que têm cinco segundos de duração - que estão disponíveis:

"Por favor, deixe o pacote do lado de fora. Se quiser deixar uma mensagem, pode fazê-lo agora."

"Não podemos atender a porta agora, mas se você quiser deixar uma mensagem, pode fazê-lo agora."

"Oi! Já estaremos aí."

"Desculpe, não estamos interessados."

"Obrigado pela visita. Se quiser deixar uma mensagem, pode fazê-lo agora."

"Oi! Por favor, espere. Pode levar um momento para eu responder."

O Ring também pode atualizar as predefinições disponíveis no futuro.

Abra o aplicativo Ring> toque nas três linhas no canto superior esquerdo> toque em Dispositivos> selecione sua campainha> toque nos blocos Respostas inteligentes> toque no botão Respostas rápidas para que fique azul> selecione mensagem de resposta rápida> Definir atraso de mensagem (de 0 a 20 segundos) > toque em Salvar.

Se você não vir o bloco Respostas inteligentes, a campainha pode não ser compatível ou o aplicativo Ring pode exigir uma atualização na loja Apple / Google relevante.

Se o seu visitante deixar uma mensagem, ela pode durar até 60 segundos no máximo.

Nem todas as campainhas com vídeo Ring são compatíveis com Respostas rápidas. A Amazon lista os seguintes dispositivos:

Campainha de vídeo (2ª geração)

Campainha de vídeo 2

Campainha de vídeo 3

Video Doorbell 3 Plus

Campainha de vídeo 4

Ring Video Doorbell Pro

Ring Video Doorbell Elite

Câmera com vista da porta do anel

Estranhamente, o Doorbell Pro 2 não está incluído nessa lista, mas esperamos que seja adicionado.

Sim, na Visualização ao vivo, se você perceber que não deseja atender a porta, poderá selecionar uma das seis respostas predefinidas para reproduzir. Isso pode ser particularmente útil para o "desculpe, não estamos interessados"!

Ao contrário das configurações de movimento do Ring, que podem ser agendadas, as Respostas rápidas atualmente não podem ser ativadas em horários ou datas específicas. Também não é possível ativar / desativar a Resposta rápida com base no modo da campainha (ou seja, casa / ausente). Esperamos ver esse recurso atualizado no futuro.

