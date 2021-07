Ring fala Thread, Sidewalk e mantendo-o simples

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Ring tem tido um enorme sucesso desde seu início em 2013. Suas campainhas de vídeo inteligentes e acessíveis criaram uma nova categoria por conta própria.

Ele introduziu à segurança doméstica uma tecnologia que era restrita principalmente a corporações ou proprietários ricos e, no processo, construiu uma reputação que acabaria por levar a empresa a ser comprada pela Amazon.

Desde então, câmeras, alarmes conectados e outros dispositivos expandiram o ecossistema Ring - enquanto os rivais também começaram a se atualizar com suas próprias soluções de segurança residencial inteligente.

Mas, ao longo de sua ascensão relativamente rápida, talvez até mesmo a razão para isso, Ring manteve um princípio básico, "manter as coisas simples".

"Continuamos a colocar o usuário no controle, continuando a torná-lo simples para que ele consiga o que deseja de seu sistema", explicou o diretor-gerente da União Europeia e Internacional da Ring, Dave Ward, para nós para o Episódio 113 do Podcast de bolso .

"Cada um é único, o mundo é muito diverso, todos vivemos em conjuntos de habitações muito diferentes. Todos usamos a nossa casa de uma forma muito diferente. Por isso, temos de tornar mais fácil para as pessoas configurarem a sua configuração para que funcione para eles.

"Essa é a única coisa em que continuamos trabalhando. Temos feito isso desde que fundamos a empresa e continuaremos fazendo isso."

Isso não significa que a empresa não esteja procurando inovar ainda mais. Ela está de olho nas novas tecnologias de conectividade inteligente, como o Amazons Sidewalk, para ver se isso pode melhorar a experiência do cliente.

Sidewalk é uma tecnologia que pode melhorar a conectividade de dispositivos inteligentes, incluindo Rings, usando-os efetivamente para criar uma rede mesh no nível da vizinhança, em vez de individualmente. É algo em que a Ring está de olho: "Veremos como isso se desenvolve ao longo do tempo, mas é uma tecnologia com a qual estamos entusiasmados", disse Ward.

"Achamos que tem muito valor para os consumidores ao longo do tempo, então, à medida que começarmos a implementá-lo internacionalmente, veremos como funciona."

Thread é um protocolo sem fio semelhante que pode impulsionar a conectividade de malha para vários dispositivos inteligentes diferentes em sua casa, não importa a marca. Também está no radar do Ring: "Acho que há definitivamente uma necessidade de melhorar a conectividade em todos esses tipos de padrões ao longo do tempo. Então, acho que é uma coisa positiva que estamos começando a ver na indústria, " ele adicionou.

"Sempre acreditamos em facilitar as coisas para as pessoas e já temos integrações em coisas como Amazon Alexa. Você pode pegar uma campainha de vídeo circular, configurá-la, conectá-la ao seu sistema Alexa e conectá-la a outros dispositivos de maneira relativamente simples .

"Então, essa é uma daquelas coisas que trabalharemos conforme avançamos, com base no feedback do cliente e na compreensão de onde as pessoas querem levar isso. Mas, certamente parece uma coisa empolgante na indústria agora."

Quanto ao futuro mais imediato de Ring, Ward explicou que a empresa continuará a manter as coisas simples e fornecer os melhores sistemas de segurança habilitados para dispositivos inteligentes que puder: "Os dispositivos que criamos são em torno da segurança e continuaremos inovando nesse espaço. Trata-se de tornar sua casa o mais segura possível e, ao mesmo tempo, torná-la simples de usar. "

Você pode ouvir a entrevista completa no Pocket-lint Podcast desta semana, que será lançado na sexta-feira, 23 de julho de 2021.