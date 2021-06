Parece que a nova câmera do carro do Ring finalmente quebrou a tampa

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Pouco antes da temporada de férias em 2020, a Ring anunciou que entrará no negócio de monitoramento de veículos, oferecendo câmeras que podem ajudar a proteger seus veículos.

A ideia é que ele possa detectar arrombamentos e gravá-los, ou permitir que você grave encobrimentos com as autoridades policiais quando eles o pararem.

O que realmente não sabíamos é exatamente como essa câmera poderia ser. Ou pelo menos não até agora. Na verdade, ainda não temos certeza se esta é a câmera do carro, mas especula-se que possa ser.

A única coisa que fazemos agora é que parece muito incomum. A renderização vazada no topo desta página foi originalmente compartilhada por TheTapeDrive.com (via ZatsNotFunny) e mostra um sistema de câmera montado em um braço em ângulo.

Apenas uma câmera é mostrada na imagem, mas sabemos que a câmera do carro deve ter duas, mas - como especulado por Zats - pode ser porque está do outro lado do módulo da câmera.

Este elemento em si parece que foi montado de uma forma que permite girar a unidade e ajustar o ângulo. Com o braço desenhado para permitir a sua montagem no seu carro.

Embora não saibamos com certeza se esta é a câmera do carro que o Ring está planejando lançar, já sabemos alguns detalhes.

Sabemos que ele monitorará seu carro em busca de solavancos e arrombamentos e enviará um alerta por meio do aplicativo Ring para informá-lo. Ele também tem câmeras HD duplas e está planejado para oferecer conectividade Wi-Fi e LTE.

Se esta é ou não aquela câmera, ainda não foi vista. O Ring ainda não exibiu oficialmente o design. Esperançosamente, não demorará muito para que esteja disponível e no mundo real.

