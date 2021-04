Anel Floodlight Cam Wired Pro adiciona visão noturna colorida e detecção de movimento aprimorada

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Ring introduziu o Ring Floodlight Cam Wired Pro.

Como o apelido Pro sugere, é basicamente apenas uma versão aprimorada do Ring Floodlight Cam com alguns sinos e assobios.

A nova câmera de segurança foi projetada para ser conectada à rede elétrica para obter energia constante e apresenta visão noturna em cores, bem como detecção de movimento 3D e visão panorâmica, e tem um prêmio de $ 40 / £ 40 sobre o modelo padrão.

squirrel_widget_4440216

Esses dois últimos recursos foram introduzidos na campainha com fio premium da Ring, a Ring Video Doorbell Pro 2 . A detecção de movimento 3D permite que você identifique a localização de um alerta de movimento graças aos limites de movimento que você pode configurar. Portanto, você pode querer apenas receber um alerta de movimento quando alguém chegar a poucos metros da porta da sua garagem, em vez de quando essa pessoa pisar no final do seu caminho.

squirrel_widget_143406

O Birds Eye View oferece uma visão aérea da área externa de sua propriedade para que você possa ver aonde um intruso foi ao entrar em sua propriedade.

Mais uma vez, a câmera inclui zonas de movimento personalizáveis para que você possa ajustar onde em seu terreno dispara um evento, bem como zonas de privacidade que excluem áreas da captura de vídeo para aumentar a privacidade da propriedade de um vizinho, por exemplo. E, como era de se esperar, há holofotes superbrilhantes e uma sirene também.

Ring diz que também aprimorou a capacidade de áudio do Floodlight Cam Wired Pro, um recurso que chama de Audio +. Ele diz que você deve ser capaz de ouvir o que está acontecendo de forma mais distinta, graças a um microfone de matriz que inclui cancelamento de eco.

Escrito por Dan Grabham.