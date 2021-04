Ring Video Doorbell 4 no topo da gama de anéis em constante expansão

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ring anunciou mais uma Campainha de Vídeo Ring. O Ring Video Doorbell 4 fica acima do Ring Video Doorbell 3 e 3 Plus do ano passado, bem como o Ring Video Doorbell de nível básico (2ª geração) na gama de campainhas recarregáveis com bateria da empresa.

Então, o que isso traz para a festa? O recurso 3 Plus Pre-roll (mostrando o que levou ao acionamento de um alerta de movimento) agora foi atualizado para colorido no 4 - o 3 Plus oferecia apenas pre-roll preto e branco. Embora seja uma atualização bem-vinda, é uma melhoria relativamente pequena.

Tal como acontece com as outras campainhas de vídeo Ring atuais, também há detecção de movimento avançada se você tiver um plano de proteção de anel.

Perguntamos a Ring se o lançamento do Video Doorbell 4 significava que o Ring Video Doorbell 3 e 3 Plus do ano passado seriam descontinuados, mas parece que os dois vão ficar por agora: "Neste momento, ambos Ring Video Doorbell 3 e Ring Video Doorbell 3 Plus ainda estão disponíveis para compra. Manteremos você atualizado com quaisquer mudanças futuras na oferta de produtos da Ring. "

Mesmo que fossem descontinuados, é provável que fiquem disponíveis por um tempo. O Ring Video Doorbell 2 (substituído pelo 3) só recentemente esgotou o estoque de muitos varejistas.

Escrito por Dan Grabham.