Ring Video Doorbell Pro 2 traz maior resolução e movimento 3D para a festa

(Pocket-lint) - A Ring anunciou que está substituindo sua Ring Video Doorbell Pro topo de linha por uma nova versão - a Ring Video Doorbell Pro 2. A nova campainha vazou no início do mês .

Recentemente, uma campainha com fio mais barata foi lançada - a Ring Video Doorbell Wired - mas esta nova campainha eleva as coisas para a gama Ring com vídeo de resolução mais alta e recursos avançados de localização de movimento.

O grande novo recurso do Video Doorbell Pro 2 - que se encaixa na faixa acima do Ring Video Doorbell 3 e 3 Plus sem fio - é o vídeo HD 1536p (melhor do que o Full HD em outros modelos) e exclusivo para este dispositivo, 3D Detecção de movimento e visão panorâmica. O vídeo HD 1536p também possui visão noturna em cores, portanto, chega de fotos noturnas em preto e branco.

A detecção de movimento 3D usa radar para detectar melhor os objetos medindo sua distância e ângulo na frente da câmera, o que significa um controle ainda maior sobre os alertas de movimento, pois você pode selecionar limites de distância além dos quais os alertas de movimento devem acontecer.

O recurso Birds Eye View fornece um mapa aéreo de sua propriedade, mostrando onde um evento de movimento começa e, assim, dando a você um pouco mais de contexto.

Tal como acontece com outros dispositivos Ring, existem zonas de movimento personalizáveis e zonas de privacidade e áudio bidirecional com cancelamento de ruído. Desta vez, há um microfone de matriz para limitar a distorção do som.

Escrito por Dan Grabham.