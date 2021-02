Não consegue chegar até a porta? Alexa agora pode atender a campainha para você

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Campainhas são ótimas, mas você ainda pode perder os entregadores ou outros chamadores se não conseguir chegar à porta a tempo. Como se você estivesse no chuveiro ou apenas no jardim dos fundos.

Agora, Ring anunciou que você será capaz de usar respostas automatizadas do assistente de voz Alexa da empresa-mãe, Amazon, para "atender" a porta para você.

Com as Respostas rápidas é necessário selecionar uma mensagem pré-gravada, então ainda há muito trabalho a ser feito a partir da perspectiva do usuário. Existem seis respostas predefinidas, como "Por favor, deixe o pacote fora. Se quiser deixar uma mensagem, você pode fazê-lo agora". Você também pode pedir à pessoa que espere, que provavelmente será o que mais usaremos.

Mas você pode configurá-lo para tocar se o sino for realmente tocado ou mesmo se apenas o movimento for detectado. Portanto, pode ser um bom impedimento se você lutar com pessoas que talvez roubem um pacote da porta.

Se você tem um Ring Video Doorbell Pro, pode ir um passo adiante (desde que também tenha uma assinatura Ring Protect ativa). Quando o sino tocar, Alexa perguntará como ela pode ajudar e ela pode anotar uma mensagem ou fornecer um local para deixar um pacote. Todas as mensagens são gravadas na área de eventos do aplicativo Ring, assim como qualquer outro evento de movimento ou toque perdido.

As mensagens deixadas para você também podem ser assistidas em tempo real na Visualização ao Vivo, caso você simplesmente não consiga chegar até a porta.

Campainhas com fio como o Ring Video Doorbell Pro (ou Spotlight Cam Wired, Floodlight Cam e Indoor Cam) agora também podem avisar os visitantes desejados que seus movimentos foram detectados com um alerta sonoro. Isso não é tão sutil - dirá "Aviso - agora você está sendo monitorado e gravado pelo Ring". Mas ele fará o trabalho - pode ser ativado e desativado facilmente no aplicativo.

Escrito por Dan Grabham.