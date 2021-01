Ring Video Doorbell Wired é uma maneira de baixo custo de obter um anel

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Ring estreou uma forma megabareta de obter uma de suas campainhas ao lançar uma versão com fio de US $ 49 / £ 49 chamada Ring Video Doorbell Wired.

O produto só estará disponível em maio, mas já está no site da Amazon. O maior benefício de não ter bateria interna é que é bastante fino, mas ainda é capaz de vídeo Full HD 1080p. No entanto, não há suporte para Wi-Fi de 5 GHz - apenas 2,4 GHz - ao contrário do Ring Video Doorbell 3 e do Ring Video Doorbell 3 Plus .

squirrel_widget_3956629

Ring Video Doorbell Wired é essencialmente uma versão muito mais barata do Ring Video Doorbell Pro, mas capaz de muitas das mesmas coisas.

Mais uma vez, ele apresenta alertas em tempo real, vídeo ao vivo e conversa bidirecional, além de integração completa com o aplicativo Ring. Como com outros produtos Ring, você precisa fazer uma assinatura Ring Protect, que também permitirá que você use o Pre-Roll para ver o que acionou seus alertas. E você provavelmente precisará de um Ring Chime para alertas audíveis em sua casa.

Se você tem fiação de campainha existente, é um acéfalo total. Se não o fizer, a campainha com vídeo de entrada existente da Ring custa $ 89 / £ 89 - veja os preços mais recentes abaixo. Propriedade da Amazon

A Ring está claramente tentando tornar suas campainhas mais acessíveis em termos de preço, seguindo o caminho já trilhado pelo Amazon Echo .

squirrel_widget_238298

Escrito por Dan Grabham.