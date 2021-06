Ring Video Doorbell Wired está disponível a um preço super baixo para Amazon Prime Day

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - No início deste ano, a Ring estreou uma forma megabareta de obter uma de suas campainhas, lançando uma versão básica com fio chamada Ring Video Doorbell Wired.

E agora está disponível a um preço super baixo para o Amazon Prime Day de $ 44,99 em vez de $ 59,99 , e £ 35 em vez de £ 49 no Reino Unido .

Como o próprio nome sugere, este produto requer que você tenha uma fiação de campainha existente. O maior benefício de não ter bateria interna é que é bastante fino, mas ainda é capaz de vídeo Full HD 1080p. No entanto, não há suporte para Wi-Fi de 5 GHz - apenas 2,4 GHz - ao contrário do Ring Video Doorbell 3, 3 Plus e do novo Doorbell 4.

Ring Video Doorbell Wired é essencialmente uma versão muito mais barata do Ring Video Doorbell Pro também com fio, mas capaz de muitas das mesmas coisas.

Mais uma vez, ele apresenta alertas em tempo real, vídeo ao vivo e conversa bidirecional, além de integração total com o aplicativo Ring. Tal como acontece com outros produtos Ring, você precisa fazer uma assinatura Ring Protect, que também permitirá que você use o Pre-Roll para ver o que acionou seus alertas. E provavelmente você precisará de um Ring Chime para alertas sonoros em sua casa.

Se você tem fiação para campainha existente, é um acéfalo total. Caso contrário, a campainha com vídeo de entrada existente da Ring custa US $ 89 / £ 89 - veja os preços mais recentes abaixo. Propriedade da Amazon

squirrel_widget_238298

Melhor economia de anel para Amazon Prime Day 2021: ofertas baratas em campainhas e câmeras Por Chris Hall · 22 Junho 2021

A Ring está claramente tentando tornar suas campainhas mais acessíveis em termos de preço, seguindo o caminho já trilhado pelo Amazon Echo .

Escrito por Dan Grabham.