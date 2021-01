Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Ring anunciou no outono passado que adotaria a criptografia ponta a ponta e agora está começando a adicionar suporte para suas câmeras.

O novo recurso de segurança criptografa fluxos de vídeo (vindos de sua câmera Ring e para um dispositivo) para que sua filmagem não possa ser vista ou acessível por qualquer pessoa que tente interceptá-la. Ele começará a ser lançado em 13 de janeiro de 2021. Mas será lançado como parte de uma prévia técnica. Em um comunicado à mídia, Ring disse que a criptografia ponta a ponta é sobre "a escolha do usuário, para criar essa camada avançada de segurança".

Atualmente, a filmagem da câmera Ring é criptografada quando transmitida ao servidor do Ring, mas o Ring pode acessar essa filmagem para habilitar alguns recursos. O Ring afirma que não exibe vídeos de clientes sem permissão, mas pode, tecnicamente, fazê-lo. Ele também pode entregar a filmagem da sua câmera Ring para as autoridades policiais quando recebe um mandado de busca e apreensão. A criptografia ponta a ponta acabaria com tudo isso.

Existem limitações, no entanto. Alguns dispositivos, como o Echo Show , não podem exibir filmagens criptografadas porque não oferecem suporte a fluxos criptografados de ponta a ponta. Outros recursos, como compartilhamento de vídeos, significam que você terá que baixar vídeos, ao invés de apenas usar as configurações de compartilhamento no site do Ring.

Quanto ao aplicativo RingsNeighbors , os proprietários de câmeras ainda podem compartilhar vídeos com pessoas próximas e com as autoridades legais. No entanto, você terá que baixar a filmagem primeiro e, em seguida, carregá-la manualmente, adicionando mais etapas ao processo do que antes.

Por fim, a criptografia ponta a ponta só está disponível nos EUA, no lançamento, para câmeras Ring conectadas para alimentação. Mais especificamente, está implementando oito câmeras Ring, incluindo a campainha da empresa, modelos internos e externos.

Nenhuma assinatura é necessária.

A Ring, de propriedade da Amazon, disse que planeja expandir o acesso a todos. O recurso também precisará ser ativado, disse, mas notificará os clientes quando o recurso for disponibilizado. A criptografia ponta a ponta também pode ser desativada por câmera.

Escrito por Maggie Tillman.