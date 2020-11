Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Ring emitiu um recall para algumas campainhas de vídeo Ring de segunda geração nos Estados Unidos e Canadá que podem apresentar risco de incêndio ou danos.

Campainhas de nível básico com o número de série 5UM5E5 podem superaquecer e se tornar perigosas se forem usados parafusos de instalação incorretos. Eles poderiam tecnicamente perfurar a bateria e causar problemas.

O recall emitido pela Amazon afeta cerca de 350.000 modelos Ring Video Doorbell (2ª geração) vendidos nos Estados Unidos entre junho e outubro deste ano, e outros 8.700 vendidos no Canadá. Atualmente, não há recall para modelos vendidos no Reino Unido ou em outro lugar.

Você pode verificar o número de série do seu dispositivo na parte traseira ou seguindo as instruções no próprio site da Ring .

Também é importante notar que, mesmo que seu dispositivo tenha o número de série em questão, você não precisa necessariamente devolvê-lo. Você só precisa seguir as instruções de instalação revisadas encontradas aqui .

Além disso, se você já instalou a campainha com parafusos autorizados de maneira semelhante às instruções revisadas, não precisa se preocupar.

O recall não afeta nenhum outro modelo de Ring Video Doorbell, incluindo a excelente Ring Video Doorbell 3 Plus, que analisamos aqui .

Escrito por Rik Henderson.