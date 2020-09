Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Se 2020 não parecer distópico o suficiente, o Ring deixou cair uma verdadeira surpresa no meio do evento de hardware da Amazon em setembro, revelando o Ring Always Home Cam, uma câmera drone automatizada bastante literal para patrulhar sua casa.

Na verdade, é mais simples do que você imagina - uma câmera doméstica inteligente Ring montada em um pequeno drone, que você pode instalar em sua casa para patrulhar entre pontos de ajuste e visualizações, permitindo que você veja teoricamente toda a sua casa com apenas um dispositivo .

O drone se integrará perfeitamente aos sistemas de alarme de anel existentes, como você espera, o que significa que um alarme disparado pode fazer com que ele seja acionado para uma missão de reconhecimento em sua casa, para ir ver a área relevante para verificar o que está acontecendo.

Muito parecido com qualquer aspirador de pó de robô decente, o drone será capaz de retornar à sua doca por conta própria quando precisar recarregar, tirando coisas de suas mãos. O Ring deixou claro que quando a câmera está encaixada, seus sensores ficam todos bloqueados, então ela só fica ativa quando está voando. Parte desse design de privacidade também significa que o drone aparentemente não é silencioso de propósito - você poderá ouvi-lo enquanto ele se move, para saber quando ele está assistindo.

Curiosamente, o drone só pode progredir ao longo de caminhos definidos - não haverá opção de controlá-lo diretamente, o que Ring diz também ser por questões de privacidade.

Mesmo isso é um pouco desanimador, e certamente será interessante ver quantas pessoas acabarão optando pela Always Home Cam, que deve ser lançada em 2021 a um preço de aproximadamente US $ 249,99.

Escrito por Max Freeman-Mills.