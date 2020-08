Economize 20 por cento no Ring Doorbell 3 e 3 Plus

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - As campainhas Ring Doorbell 3 e 3 Plus foram anunciadas no início deste ano para substituir a linha premium de campainhas de vídeo da Ring. Ambos têm atualmente 20% de desconto, o que os torna um ótimo negócio.

Ambos apresentam Wi-Fi de banda dupla para maior desempenho, enquanto o 3 Plus também tem pré-rolagem, onde você pode ver alguns segundos de vídeo (em qualidade inferior) antes que o movimento seja detectado.

Isso significa que você pode ver como as situações ocorrem - se alguém arranhar seu carro, você verá os segundos antes do solavanco e não apenas quando eles já estão à vista.

Ambos os modelos agora também apresentam uma zona de movimento ajustável, chamada de zona próxima. Isso pode detectar movimento dentro de 1,5 a 4,5 metros da porta da frente. Além disso, você também pode excluir áreas do campo de visão da câmera das gravações de vídeo.

Em maio, o Ring também renovou o Ring Video Doorbell original com gravação Full HD e agora é a campainha de nível básico - ela não tem uma bateria removível, então você precisa remover toda a campainha do suporte para carregar.

Escrito por Dan Grabham.