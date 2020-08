O Ring X Line é um sistema de segurança de instalação prévia, incluindo campainhas e câmeras

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Há poucas dúvidas de que o anel pertencente à Amazon esteja determinado a possuir segurança doméstica inteligente. Mas, como vimos na ligação do Google com a empresa de segurança ADT ontem , a luta está apenas começando.

Mas enquanto o Google está depositando suas esperanças no ADT de instalar seus dispositivos em residências que possam se dar ao luxo de instalar um sistema de segurança e casa inteligente de uma só vez, a Ring decidiu lançar a Ring X Line .

É um sistema no qual você pode escolher dispositivos, mas crucialmente eles seriam instalados como parte de um sistema de nível profissional. No entanto, isso pode ser qualquer empresa de instalação de segurança doméstica. A idéia é que esses instaladores possam fornecer um dos seis pacotes de dispositivos - e todos eles trabalharão juntos no sistema Ring.

Cada pacote inclui uma campainha de anel ou câmera de segurança e uma garantia limitada de 4 anos, além de uma assinatura vitalícia do Ring Protect Basic, que permite revisar, compartilhar e salvar vídeos por até 30 dias. Ao contrário do Ring Protect padrão, ele é específico para um dispositivo por toda a vida útil.

As campainhas de campainha como parte da programação compreendem Campainha Ring Video Pro X, Campainha Ring Video Elite X e Campainha Ring Video 3 Plus X. Há também Ring Stick Up Cam Elite X, Cam Ring Spot Up Cam Elite X, Cam Spotlight Cam com fio X e Ring Floodlight Cam X.

Presumivelmente, eles são semelhantes aos equivalentes de consumo, mas são embalados de maneira diferente para os instaladores - por exemplo, com campainhas, você provavelmente não obteria a chave de fenda e os parafusos que adquirisse se comprasse o modelo de consumidor!

squirrel_widget_238298

Escrito por Dan Grabham.