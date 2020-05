Ring renova a campainha de vídeo Ring original com gravação em Full HD, mas ainda custa US $ 89 / £ 99

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Recém-anunciado o Video Doorbell 3 e 3 Plus (com pré-lançamento), o Ring agora atualizou o Ring Video Campainha de nível básico com vídeo Full HD (acima de 720p) e ainda está disponível pelo preço de pechincha de £ 89 / $ 99 .

O modelo é conhecido como campainha de anel de vídeo (2ª geração), o que é um pouco (muito) confuso para nossa mente e sem dúvida confundirá os consumidores.

squirrel_widget_238298

Então, com esta atualização, por que você pagaria mais por um dos modelos da Série 3?

Bem, assim como o pré-lançamento acima mencionado disponível no 3 Plus, a campainha da série 3 também pode se conectar a redes Wi-Fi de 2,4 e 5 GHz, enquanto essa nova campainha é apenas para redes de 2,4 GHz. Essa campainha também precisa ser removida para ser carregada, enquanto as campainhas 2, 3 e 3 Plus possuem baterias removíveis.

Mesmo assim, está quebrando valor. Também possui melhor visão noturna do que a versão anterior, além de zonas de movimento atualizadas e ajustáveis, como os modelos da Série 3. Assim como outros modelos, existem três modos predefinidos (Casa, Ausente, Desarmado) que significam que você pode controlar quando a Campainha Ring Video detecta movimento e inicia a gravação.

O modelo antigo estava certamente na linha de uma atualização - faz seis anos desde que o Ring lançou seu Campainha de Vídeo Ring original.

Já está disponível para pré-encomenda na Amazon UK , Amazon US e Ring, mas está previsto para ser lançado em 3 de junho.