Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A última grande atualização do aplicativo da Ring adicionou um recurso que facilita muito o controle de vários dispositivos com apenas um toque.

Os modos de toque agora aparecem na parte superior do painel no aplicativo móvel Ring com três opções: Casa, Ausente e Desarmado.

Aqui está o que eles fazem e como você os configura para funcionar melhor em sua própria casa.

Os modos de toque são soluções de um toque para controlar todos os seus dispositivos de toque de uma só vez.

Muitos de uso agora têm mais do que apenas uma campainha de vídeo em anel . Também podemos ter uma câmera interna, uma câmera com bastão e / ou sistema de segurança para alarmes.

E, quando saímos, não queremos realmente o barulho de entrar em cada seção do dispositivo no aplicativo móvel para ativá-lo ou desativá-lo.

Os modos de toque, portanto, oferecem botões fáceis de um toque que ativam ou desativam todos os seus dispositivos ao mesmo tempo, dependendo das circunstâncias.

Existem botões para informar a todos os seus dispositivos se você está em casa, fora ou para desarmar toda a rede Ring.

Eles vêm com configurações padrão, mas você também pode ajustá-los nas configurações do aplicativo para melhor se adequar à sua casa ou escritório - escolhendo quais dispositivos ativar ou desativar em cada modo ou removê-los completamente.

Os modos de toque estão disponíveis no aplicativo móvel Ring por padrão e incluem automaticamente todos os seus dispositivos Ring registrados.

Eles podem ser acessados abrindo o aplicativo Ring e simplesmente tocando em um dos três ícones na parte superior da tela do painel.

Por padrão (nós descobrimos), os alertas de movimento e a gravação para câmeras internas provavelmente serão desativados quando você estiver em "Casa", o mesmo com os sistemas de alarme, enquanto as câmeras externas terão as duas configurações de movimento ativadas.

Quando definido como "Ausente", tudo está ativado. Tocar em "Desarmado" desativará todos os dispositivos Ring.

Para alterar as diferentes configurações de movimento de cada um dos seus dispositivos nas categorias Casa, Ausente e Desarmado, basta tocar no ícone de três barras (hambúrguer) na parte superior esquerda da tela do painel e siga estas etapas:

Toque em "Configurações" na barra de menus à esquerda que aparece.

Toque em "Modos" na página seguinte.

Cada um dos modos aparecerá na próxima página, toque em um deles para inserir as "Configurações da câmera" para esse modo.

Toque no dispositivo que você deseja definir.

Você pode então escolher se deseja "Detecção de movimento" e "Exibição ao vivo" ativadas ou desativadas nesse modo específico.

É um pouco diferente se você tiver o sistema de alarme por toque em que optar por ativar ou desativar diferentes sensores na casa ou no escritório. Além disso, os modos Casa e Fora podem ser usados para armar e desarmar seu sistema com facilidade - como uma alternativa para digitar seu PIN no teclado dedicado do sistema.