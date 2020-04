Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O anel de propriedade da Amazon atualizou seu sistema de segurança doméstica com um modelo de segunda geração. Também está vendendo a versão original também.

A empresa publicou uma postagem no blog para explicar as diferenças entre os sistemas novos e antigos. Ele descreveu o kit de segunda geração como tendo um "design elegante", com detectores de movimento menores e sensores de contato que são mais fáceis de montar. Há também um teclado atualizado com um botão que permite pressionar e segurar por três segundos para entrar em contato rapidamente com serviços de emergência como polícia, bombeiros ou médicos.

O novo alarme de toque vem com cinco, 10 ou 14 peças. Todos os três tamanhos incluem a estação base, teclado, sensores de movimento e contato e um extensor de alcance. Tudo está fosco, enquanto a versão antiga tinha mais brilho plástico.

Você pode configurar o alarme de toque para enviar notificações quando detectar movimentos, embora exija uma assinatura de plano Plus de US $ 10 por mês (ou US $ 100 anualmente), se desejar as opções de resposta a emergências. O plano Plus oferece monitoramento doméstico para arrombamentos, além de detectar mudanças de temperatura, fumaça e monóxido de carbono. Ele também faz observação de inundações e trabalha com outros dispositivos Ring.

Para armar e desarmar qualquer um dos sistemas de alarme por toque, basta usar o aplicativo móvel. Você também pode emparelhá-los com um dispositivo Alexa para controle de voz.

Você pode encomendar o sistema de alarme por toque de segunda geração a partir de US $ 199 no Ring.com ou Amazon.com . Enviado a partir de 29 de abril.

A Ring ainda está vendendo a versão original do seu sistema em seu site.