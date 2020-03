Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Ring respondeu a críticas adicionais a suas práticas de privacidade ao suspender o uso da maioria dos rastreadores de terceiros em seus aplicativos.

Depois de lançar a seção Centro de controle do aplicativo móvel Ring, que introduziu algumas preferências de inclusão / exclusão de privacidade, descobriu-se que alguns clientes ainda desejavam maior controle.

Não abordou o uso de rastreadores de terceiros, por exemplo, o que causou preocupação para alguns clientes depois que eles foram descobertos no início deste ano .

A decisão de suspender a maioria desses serviços foi tomada para oferecer ainda mais opções no Centro de Controle:

"Pausamos temporariamente o uso da maioria dos serviços de análise de terceiros nos aplicativos e no site do Ring, enquanto trabalhamos para fornecer aos usuários mais habilidades para optar por não participar do Control Center", informou a empresa em comunicado.

"No início da primavera, forneceremos aos clientes opções adicionais para limitar o compartilhamento de informações com terceiros.

"Os usuários agora podem optar por não compartilhar suas informações com o objetivo de receber anúncios personalizados. Se um usuário optar por não participar, o Ring não compartilhará suas informações com terceiros para veicular anúncios Ring personalizados.

"Embora acreditemos que a publicidade personalizada possa proporcionar uma melhor experiência ao cliente, a partir desta semana, ofereceremos aos usuários a opção de optar por não participar do Control Center".

É provável que as novas opções estejam disponíveis a tempo do lançamento do Ring Video Campainha 3 e seu modelo de reforço Plus em abril.