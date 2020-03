O que é o Ring Pre-Roll e ele chegará a todas as campainhas de vídeo?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Ring apresentará um novo recurso muito solicitado junto ao seu novo dispositivo Video Doorbell 3 Plus em abril : o Ring Pre-Roll.

Ele efetivamente captura um pequeno pedaço de vídeo antes que a campainha detecte o movimento, para que você possa ver por que está recebendo um alerta em tempo real.

Aqui está uma explicação do Pre-Roll, como ele funciona e se está chegando a outros dispositivos além do Doorbell 3 Plus.

O Ring Pre-Roll é um novo recurso de software que está sendo lançado com o Ring Video Doorbell 3 Plus.

É a primeira vez que essa funcionalidade de pré-gravação aparece em uma campainha inteligente a bateria.

Ele basicamente mostra os quatro segundos de atividade que ocorreram antes que um alerta de movimento seja acionado, permitindo que você veja o motivo exato da notificação, e não apenas os momentos seguintes (como é o caso agora).

Ele funciona através de um novo módulo de três câmeras, projetado especificamente para o pré-rolamento e incluído na campainha, além do sistema de câmeras 1080p principal normal.

Este novo módulo funciona mais como uma câmera de lapso de tempo, capturando fotos com eficiência em uma baixa taxa de quadros, em uma resolução muito menor e em preto e branco. Isso economiza muito no uso de energia, portanto pode ser ativado sem qualquer queda perceptível na duração da bateria em relação a outros modelos.

Essencialmente, esse modo de pré-gravação é executado constantemente, mesmo quando a campainha não está em uso. Assim que o movimento é detectado, ele agarra os últimos quatro segundos da constante alimentação separada e o apresenta em uma caixa picture-in-picture sobre o vídeo da campainha de 1080p ao vivo. Você também pode trocar os dois vídeos para aumentar a metragem do PIP.

Aqueles com contas do Ring Protect poderão armazenar e visualizar vídeos de pré-lançamento na nuvem, costurados nas gravações em movimento.

Infelizmente, como o Pre-Roll exige o uso do novo módulo de três câmeras que só pode ser encontrado na campainha de vídeo Ring 3 Plus, ele não chegará aos modelos anteriores.

Ele não estará disponível para a campainha padrão Ring Video 3 - também lançada em abril.

Portanto, se você estiver interessado no novo recurso, precisará gastar £ 199 na versão Plus (o modelo padrão terá um preço de £ 179 no Reino Unido).

Aqueles com anel de campainha com fio têm um recurso semelhante desde 2017 - como o Pro e o Elite.