Como vazado anteriormente, a Ring anunciou duas adições aprimoradas à sua linha de campainha na forma do Ring Video Doorbell 3 e Ring Video Doorbell 3 Plus.

Ambos se parecem e a campainha da geração anterior. No entanto, eles adicionam algumas melhorias ao Video Campainha 2 , com o modelo Plus recebendo um recurso extra.

A grande melhoria vem na conectividade. Agora, os dispositivos de terceira geração vêm com Wi-Fi de banda dupla. Onde o Doorbell 2 e seu antecessor estavam restritos ao Wi-Fi de 2,4 GHz, o Doorbell 3 e o Plus oferecem 2,4 Ghz e 5 GHz para melhorar o desempenho sem fio.

Isso é algo que lamentamos no passado, então é ótimo vê-lo abordado. Será interessante ver o efeito que isso tem sobre a vida útil da bateria, que descobriremos durante o processo de revisão, mas, por enquanto, ele recebe um sinal de positivo de nós.

Agora você também recebe uma zona de movimento ajustável, chamada zona próxima. Isso pode detectar movimento a 1,5 a 4,5 metros da porta da frente. Além disso, a nova funcionalidade de zonas de privacidade permite ao usuário excluir áreas do campo de visão da câmera das gravações de vídeo.

O principal recurso novo e exclusivo é exclusivo do Ring Video Doorbell 3 Plus. É a primeira campainha inteligente a bateria a ser usada no esporte. Isso significa que o vídeo será capturado quatro segundos antes da detecção de movimento, para que você possa ver o que acionou um alerta de movimento, não apenas os efeitos posteriores.

O Ring Video Campainha 3 e seu irmão Plus estarão disponíveis no Reino Unido a partir de 28 de abril, ao preço de £ 179 e £ 199 respectivamente.

Além desses, Ring também apresentará dois novos sinos: o Ring Chime de próxima geração e o Ring Chime Pro. Eles também estarão disponíveis a partir de abril, ao preço de £ 29 e £ 49 respectivamente.