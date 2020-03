Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Ring, de propriedade da Amazon, parece estar preparando um acompanhamento para a campainha de vídeo Ring 2 , como é evidente pelos registros da FCC e pelas listagens de revendedores vazadas.

Os registros da FCC indicam que Ring está desenvolvendo uma campainha de vídeo 3 e uma campainha de vídeo 3 Plus. O Zatz Not Funny também identificou redirecionamentos de Home Depot e Target com trechos de informações sobre os dispositivos ainda a serem anunciados. Talvez o "vazamento" mais interessante venha do site de Ring, que tinha uma lista completa do Video Campainha 3. Embora ele não esteja mais ativo, você pode visualizar um cache.

1/3 Ring/Zatz Not Funny

Navegue na galeria acima para ver os vazamentos recentes.

Adicione todos os detalhes dessas informações e a campainha de vídeo 3 certamente substituirá a campainha de vídeo 2, pois é do mesmo tamanho, tem o mesmo preço (US $ 199) e possui recursos semelhantes. A principal diferença? O novo modelo traz Wi-Fi de banda dupla de 2,4 GHz e 5 GHz - versus 2,4 GHz na campainha de vídeo 2 - e uma zona de movimento "próxima" que fornece detecção de movimento de até 5 metros à frente de sua casa.

"A campainha de vídeo 3 também melhorou a força do parafuso, um painel frontal fácil de remover e redesenhado e conexão automática de carrilhão, o que torna mais fácil do que nunca a instalação da campainha de vídeo", de acordo com a página agora removida da Ring. Como resultado, a campainha de vídeo 3 exigirá novos kits de cunha e canto, mas esses serão fornecidos. Você também precisa escolher entre placas de prata e bronze.

Quanto ao modelo Ring Video Campainha 3 Plus, de US $ 229, eis como o Ring descreveu a versão mais premium de sua nova campainha de vídeo:

"A principal diferença é que o Video Doorbell 3 Plus inclui nossa tecnologia Pre-Roll, que permite que você veja mais quatro segundos de vídeo antes que o evento de movimento seja acionado - um recurso inédito no mercado para campainhas a bateria e exclusivo exclusivamente para Ring. O vídeo pré-roll é em preto e branco e em baixa resolução para economizar a bateria. "

Suspeitamos que essas campainhas serão anunciadas em breve, já que os registros e vazamentos dessa escala da FCC geralmente precedem a estréia em poucas semanas.