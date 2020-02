Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Ring, de propriedade da Amazon, que produz a popular campainha Ring Video , está forçando uma segunda camada de segurança sobre seus usuários.

Após uma série de escândalos de privacidade , Ring anunciou que, a partir de 18 de fevereiro de 2020, todos os usuários deverão inserir um código único de seis dígitos (enviado por email ou SMS) quando fizerem login para gerenciar suas câmeras de segurança internas e externas. Em outras palavras, a autenticação de dois fatores - também chamada de 2FA ou autorização de duas etapas - agora está ativada por padrão na sua conta do Ring.

Ring também está introduzindo novas opções para os usuários controlarem quando seus dados são compartilhados. Veja como esses novos recursos funcionam.

Vários relatórios notaram que o Ring não avisa os usuários quando um novo dispositivo ou navegador faz login em sua conta e foi criticado por não exigir autenticação de dois fatores. Sem essas proteções básicas, alguém poderia acessar sua conta Ring sem o seu conhecimento e potencialmente espionar sua câmera de segurança. Mas os recursos de segurança mais recentes da Ring ajudam a resolver essas preocupações.

Quando alguém agora tenta fazer login na sua conta Ring, você receberá um email e uma mensagem SMS com um código de seis dígitos. A menos que eles também tenham acesso ao seu email e seu SIM ou dispositivo móvel, eles não terão acesso a esse código e, portanto, não poderão acessar sua conta.

Para ativar a autorização em duas etapas, siga estas etapas :

Abra seu aplicativo Ring. Toque no ícone de três linhas no canto superior esquerdo da tela para abrir o menu lateral. Toque em Conta. Toque em Autorização de dois fatores sob segurança aprimorada. Toque em Ativar dois fatores. Coloque sua senha. Digite o número do celular para receber códigos de autorização de dois fatores. Digite o código de seis dígitos que foi enviado para o seu telefone. Toque em Continuar.

O código de dois fatores expirará após 10 minutos. Você pode solicitar "Reenviar código" após 60 segundos, se não o tiver recebido.

O Centro de Controle agora permite que você pare de compartilhar seus dados com empresas de terceiros. Ring disse que também está interrompendo o compartilhamento de dados com serviços de análise de terceiros enquanto desenvolve uma opção de exclusão. Para optar por não compartilhar o compartilhamento de dados de terceiros no seu aplicativo Ring, siga estas etapas :

Abra seu aplicativo Ring. Vá para o menu (toque nas três linhas horizontais no canto superior esquerdo). Toque em Control Center. Vá para Informações e controle de privacidade. Em seguida, vá para provedores de serviços de terceiros. Em Publicidade personalizada, alterne para desativar.

A Ring disse que suas novas alterações estão sendo implementadas agora e todos os usuários da Ring devem ter acesso a elas até o final de fevereiro de 2020.