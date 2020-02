Ring mudará suas configurações de privacidade após críticas recentes

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Ring planeja alterar suas configurações de segurança após críticas recentes a suas configurações de privacidade, inclusive de nós mesmos .

A campainha inteligente e a empresa de câmeras lançaram recentemente um novo Centro de Controle em seus aplicativos, com a intenção de criar um único local onde os usuários do Ring pudessem modificar suas configurações de segurança.

No entanto, as mudanças não foram suficientemente longe após alegações recentes de que os funcionários viram vídeos de clientes , os aplicativos Ring compartilham muitos dados com outros serviços como o Facebook e o Google e - não menos importante - informa que as câmeras podem ser invadidas .

De acordo com a CBSNews , o Ring implementará um recurso para desativar o compartilhamento da maioria dos dados, mas não todos, com outros serviços. As letras pequenas de privacidade de Ring divulgam aos clientes que a empresa compartilha alguns dados.

A questão dos aplicativos Ring que compartilham dados surgiu pela primeira vez no início do ano após uma investigação da Electronic Frontier Foundation - uma organização sem fins lucrativos que defende os direitos no mundo digital.

O estudo constatou que o aplicativo Ring Android estava "repleto de rastreadores de terceiros enviando uma infinidade de informações de identificação pessoal dos clientes".

Pedimos a Ring um comentário oficial sobre as notícias. Se você não ativou a autenticação de dois fatores no aplicativo Ring, nunca houve um momento melhor para fazê-lo.