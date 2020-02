O Ring Control Center entra em operação, mas não resolve o maior problema de Ring

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Ring lançou uma atualização que traz um novo Control Center para seu aplicativo, permitindo que os clientes encontrem uma seleção de recursos relacionados à segurança, com o objetivo de controlar seus dispositivos Ring .

Ele reúne algumas configurações existentes anteriormente anteriormente no aplicativo - como autenticação de dois fatores - e fornece acesso a alguns outros elementos relacionados à segurança.

Primeiro, você pode identificar todos os dispositivos que foram autorizados a acessar sua conta e, com um único clique, pode desautorizar todos eles. Isso permitirá que você remova dispositivos antigos ou que você nem sabia onde estava acessando sua conta. Você precisará fazer login novamente nos dispositivos e serviços que deseja ter acesso à sua conta.

O segundo elemento é que você pode ver quais outros serviços têm acesso à sua conta Ring, Alexa, por exemplo. Como acima, se você clicou no link para desautorizar tudo isso, terá que fazer login novamente, por exemplo, se quiser que o Alexa anuncie quando houver alguém na porta. O bom disso é que, se você entregou o acesso a um serviço que esqueceu, poderá removê-lo aqui.

Para aqueles nos EUA, Ring adicionou uma opção para controlar o controverso acesso da polícia. Isso significa que você receberá uma notificação quando a polícia quiser acessar suas imagens e precisará conceder permissão. Isso não existe no Reino Unido, então você não terá essa opção no aplicativo.

É interessante que essas opções existam apenas no aplicativo para smartphone, não serão refletidas se você fizer login na sua conta no site da Ring, onde você só tem a opção de ativar a autenticação de dois fatores - mas, no geral, é ótimo ver essas opções disponíveis para usuários do Ring.

No entanto, os problemas de Ring são mais profundos: a empresa é vítima de seu próprio sucesso, tendo desfrutado de grande aceitação de seus produtos - e comprados pela Amazon -, mas se vê sob o microscópio por causa de uma série de problemas de segurança.

Isso realmente começou com relatos de que os funcionários da Ring conseguiam acessar e visualizar vídeos de clientes em seu centro de P&D na Ucrânia. A empresa respondeu, confirmando que "a tentativa de acesso a esses dados excedeu o necessário para o desempenho de suas funções". O indivíduo em questão teria sido demitido.

O próximo grande sucesso de Ring foi o relato de que as câmeras foram hackeadas. A empresa respondeu que isso era devido à falta de segurança por parte dos proprietários, que era um material de "preenchimento de credenciais", onde detalhes de outro vazamento de dados eram direcionados às contas do Ring, obtendo acesso.

Esses incidentes levantaram questões sobre o compromisso de Ring com a segurança que ele visa fornecer e, embora haja respostas de Ring - um funcionário que violou a política de privacidade da empresa foi demitido, a sugestão de que a autenticação de dois fatores seja usada - eles servem para minar a confiança na empresa, muitas pessoas optaram por proteger suas casas. Usar a autenticação de dois fatores é um bom conselho e você certamente deve ativá-lo.

A mais recente adição a essa lista de preocupações vem de um relatório de que o aplicativo Ring está compartilhando muitos dados do usuário com vários serviços. Esses serviços, descobertos pela EFF , incluem o compartilhamento de dados como localização do telefone, resolução da tela, às vezes informações de sensores, acesso a uma variedade de serviços, incluindo o Facebook - mesmo que você não seja um usuário do Facebook.

Quando perguntados por detalhes sobre o que eram esses serviços e por que Ring estava compartilhando dados com eles, a empresa nos disse:

"Como muitas empresas, a Ring usa provedores de serviços terceirizados para avaliar o uso do nosso aplicativo móvel, o que nos ajuda a melhorar os recursos, otimizar a experiência do cliente e avaliar a eficácia do nosso marketing. A Ring garante que os provedores de serviços usem os dados fornecida é contratualmente limitada a propósitos apropriados, como a execução desses serviços em nosso nome, e não para outros fins ".

Uma coisa que o novo Centro de Controle da Ring não faz é permitir que você opte por sair desse tipo de análise. Nesse caso, os serviços processam o tipo de dados analíticos comuns às plataformas online (aplicativos e sites) e o Ring certamente não está sozinho ao usá-los.

O problema de Ring agora é recuperar e manter a confiança de seus clientes à medida que o escrutínio é feito. Nossas primeiras reações ao Control Center foram "é isso?", Porque parece - em primeiro lugar - você deve ter as opções em todos os lugares em que faz interface com o Ring - e, em segundo lugar, deve mostrar em todos os lugares que seus dados estão sendo compartilhados e permitem que você faça algo sobre isso.

Os novos recursos estão disponíveis no aplicativo Ring - atualize se você ainda não os vê.