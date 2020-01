Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O anel de propriedade da Amazon esteve no centro de alguns escândalos de privacidade e agora está revelando discretamente aos legisladores o número exato de funcionários demitidos nos últimos anos porque abusaram do acesso aos dados de vídeo dos usuários.

Em uma resposta por escrito a cinco senadores dos EUA, cada um dos quais examinou Ring para obter mais detalhes sobre suas práticas de segurança, a empresa finalmente admitiu que demitiu quatro funcionários em quatro anos. Aqui está a explicação de Ring (via placa - mãe ):

"Nos últimos quatro anos, a Ring recebeu quatro reclamações ou consultas sobre o acesso de um membro da equipe aos dados de vídeo do Ring. Embora cada um dos indivíduos envolvidos nesses incidentes tenha sido autorizado a visualizar dados de vídeo, a tentativa de acesso a esses dados excedeu o necessário. em suas funções. Em cada caso, uma vez que Ring tomou conhecimento da suposta conduta, Ring investigou prontamente o incidente e, depois de determinar que o indivíduo violava a política da empresa, encerrou o indivíduo ".

Lembre-se, em janeiro passado , os relatórios afirmavam que a Ring permitia que os funcionários acessassem vídeos de clientes não criptografados, retirados de sua linha de campainhas inteligentes. Mas Ring disse que os funcionários só tiveram acesso a vídeos tornados públicos por meio de seu programa de observação comunitária, Neighbours.

O Intercept também afirmou recentemente que o Ring concedeu à equipe de pesquisa e desenvolvimento da Ucrânia acesso irrestrito a um servidor da Amazon que continha todos os vídeos dos clientes do Ring. Ring também descartou essa alegação, mas afirmou que três funcionários tiveram acesso a vídeos por motivos de manutenção da infraestrutura.

"Nossas equipes de pesquisa e desenvolvimento só podem acessar vídeos e vídeos publicamente disponíveis de funcionários, contratados e amigos e familiares de funcionários ou contratados da Ring com seu consentimento expresso. Além disso, os clientes podem dar seu consentimento expresso ao nosso departamento de atendimento ao cliente para fornecer acesso temporário a seu feed de câmera ao vivo ao solucionar um problema específico do cliente. Além disso, um número muito limitado de funcionários (atualmente três) pode acessar os vídeos armazenados dos clientes com o objetivo de manter a infraestrutura da AWS da Ring ".

Por fim, Ring disse ao senador que sua carta “não está ciente de nenhuma violação das informações pessoais identificáveis de um cliente que exija denúncias às agências governamentais”. Agora, também exige dois fatores para todas as novas contas.