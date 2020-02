Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Ring é uma das estrelas da casa inteligente, com a campainha de vídeo sendo um daqueles dispositivos conectados que todos desejam.

O Ring Video Campainha 2 tornará sua porta frontal uma experiência conectada, fornecendo notificações por smartphone, permitindo comunicação bidirecional e captura de vídeo de todos que chegam à sua porta.

Mas há muito mais do que isso. Certifique-se de que você é um mestre de ringue com nossas dicas e truques abrangentes.

Preciso de ferramentas para instalação? A campainha de anel vídeo 2 é o dispositivo mais comum e as ferramentas necessárias para a instalação vêm na caixa. Você pode precisar de uma broca, dependendo de onde deseja instalá-lo, mas, caso contrário, tudo será fornecido, incluindo montagens em cunha.

Qual campainha de anel de vídeo devo comprar? Isso depende do que você precisa. Há a campainha básica de vídeo, a campainha de vídeo 2 e a campainha de vídeo Pro. Os dois primeiros usam baterias, enquanto o Pro precisa de uma conexão com fio. Você pode encontrar uma comparação completa de dispositivos aqui .

Preciso de um smartphone para usar o Ring? Você precisará de um smartphone compatível para configurar sua campainha de vídeo em anel. Um dos benefícios de ter uma campainha de vídeo em anel é que você recebe esses alertas no seu telefone. Mas se os telefones estiverem fora de casa, a campainha de campainha de toque ainda tocará.

Preciso de um toque de campainha? O toque do carrilhão e o toque do carrilhão Pro são um carrilhão / campainha separado para a campainha do seu anel. Não é essencial, mas permitirá que você toque a campainha em outros cômodos da casa, para que você não dependa dos alertas do smartphone.

Você pode usar um carrilhão existente com o Ring? Sim. Se você tiver uma campainha com fio que esteja substituindo pelo Ring, poderá conectar a campainha do Ring Video para continuar usando o carrilhão de CA. Consulte as instruções de instalação ou a seção de suporte do site da Ring para obter mais informações.

Crie uma rede Wi-Fi separada para seus dispositivos Ring: essa é uma medida básica de segurança doméstica inteligente. Se você pode criar uma segunda rede Wi-Fi a partir do seu roteador, vale a pena separar seus dispositivos domésticos inteligentes da rede normal que você usaria para dispositivos como telefones, tablets e laptops. Se houver uma violação de segurança no dispositivo doméstico inteligente, isso poderá limitar o acesso a outras informações na sua rede.

Posso usar o Ring sem uma assinatura? Sim você pode. Há um nível de monitoramento gratuito, sem custo adicional. Isso permitirá todos os recursos conectados do Ring, mas não salvará nenhum vídeo para você acessar mais tarde - é ao vivo ou nada. O Protect Basic Plan oferece armazenamento online de 30 dias para todos os vídeos capturados a £ 2,50 / US $ 3 por mês. Se você possui vários dispositivos Ring , pode precisar do plano Protect Plus por £ 8 / $ 10 por mês.

O Ring pode ver o que está acontecendo em sua casa, então você quer ter certeza de que sua conta também está segura.

Como habilitar a autenticação de dois fatores de toque: A autenticação de dois fatores significa que você precisa de mais do que apenas uma senha para acessar sua conta - também precisará de um código enviado ao seu smartphone. Você pode habilitá-lo na conta em segundo lugar no site da Ring ou na seção Centro de Controle do aplicativo Ring.

Como remover o acesso ao toque de dispositivos: se você autenticou vários dispositivos ao longo do tempo com o Ring, mas não tem idéia do que são esses dispositivos agora, é possível removê-los todos da sua conta no Centro de Controle. Basta acessar o aplicativo e você verá "dispositivos clientes autorizados". Há a opção de "remover tudo" aqui - mas lembre-se de que você precisará fazer login nos dispositivos aos quais deseja conceder acesso ao Ring.

Remova o acesso da polícia aos seus vídeos: se você estiver nos EUA, existe uma opção no Centro de Controle para garantir que, se a polícia quiser acessar um vídeo em sua área, eles deverão enviar uma notificação para que você conceda permissão.

Os alertas abrem o vídeo em tela cheia: se você realmente deseja ver o que está acontecendo, pode ter qualquer alerta aberto como vídeo em tela cheia no seu dispositivo móvel. Entre no menu do aplicativo, encontre o seu dispositivo e clique nas configurações na parte superior direita. Aqui está a opção de ativar.

Ativar blocos de visualização no aplicativo Ring: esse é um novo recurso, ou seja, você obtém uma visualização assim que abre o aplicativo. Entre no menu do aplicativo e você verá "novos recursos" nas opções. Abra isso e ative as visualizações. Isso significa que você abrirá o aplicativo e verá instantaneamente imagens do último alerta.

Como desativar as notificações de movimento: você pode desativar as notificações de movimento, mas ainda assim registra o movimento. Entre no aplicativo Ring e você encontrará opções para alertas de movimento na campainha de vídeo e também no seu Chimes. Você pode desativar esses alertas se não os desejar.

Personalizar o alcance e a área de captura de movimento: Você pode selecionar as zonas nas quais deseja a detecção de movimento. Isso pode ser para excluir uma área com tráfego de passagem, por exemplo. Entre no menu do aplicativo, selecione seu dispositivo e, em seguida, configurações de movimento. Aqui você pode alterar o alcance, a zona, a frequência ou usar o assistente.

Programe a detecção de movimento: em casa, talvez você não precise da detecção de movimento, mas pode preferir isso quando estiver fora do trabalho. Na mesma área do aplicativo acima, você pode definir horários e dias para ativar a detecção de movimento.

Suspenda seus alertas de movimento: se você tem muitas pessoas indo e vindo - talvez você esteja carregando o carro ou a porta aberta para uma festa -, você pode adiar os alertas de movimento pelo aplicativo. Vá para as configurações, encontre seus dispositivos e pressione adiar pelo período de tempo apropriado. Você também terá essa opção através de notificações em dispositivos Android.

Com a campainha de vídeo e a campainha de vídeo 2, há uma bateria interna, enquanto a campainha de vídeo Ring Pro está conectada. No Ring Video Campainha 2, esta bateria é removível, facilitando o gerenciamento da bateria.

Quanto dura a bateria do anel? A duração da bateria da campainha de vídeo em anel depende da frequência com que é usada e da quantidade de alertas de movimento que detecta. Isso pode levar alguns meses, mas em uma casa mais movimentada, pode demorar algumas semanas. O clima também faz uma grande diferença, reduzindo a vida à medida que fica mais frio.

Como verifico a vida da bateria? Há um ícone visual no aplicativo, mas se você acessar as configurações do dispositivo e tocar em "saúde do dispositivo", obterá uma porcentagem adequada de bateria. Quando a bateria acabar, você receberá alertas para dizer que está com pouca carga.

Gire a detecção de movimento por turno para prolongar a bateria: se você achar que a bateria não dura muito, a mudança para uma frequência de detecção de movimento mais leve proporcionará uma vida melhor. A adequação depende do que você deseja detectar e se possui outros dispositivos de segurança.

A campainha de vídeo com anel funciona com uma bateria descarregada? Não, se você tiver a campainha de vídeo em anel ou a campainha de vídeo em anel 2, ela precisará da bateria. Se a bateria estiver descarregada, você não receberá resposta - sem toques, alertas, notificações ou sons.

Posso comprar uma bateria Campainha Ring Video 2 de reposição? Você pode e deveria. Não há carregamento rápido na bateria, por isso leva várias horas para carregar completamente a bateria. Você pode adquirir baterias sobressalentes para manter uma totalmente carregada. Eles custam cerca de £ 20 na Amazon UK .

Desativar o acesso a vídeo móvel: essa é outra opção nas configurações do aplicativo que preservará a vida da bateria - o acesso ao feed de vídeo ao vivo consome muita energia.

Use o aplicativo da área de trabalho para se manter conectado: quando estiver sentado em sua mesa ou jogando com fones de ouvido, o aplicativo da área de trabalho é muito mais conveniente do que usar o telefone o tempo todo. Ele trará esses alertas para o seu computador. Você pode baixar o aplicativo aqui para Mac, Windows 10, iOS ou Android.

Use o Alexa para visualizar o vídeo em anel: o Alexa suporta o Ring e o Echo Show e Spot (e o Fire Tablets com Alexa) podem visualizar o feed de vídeo do Ring. Basta instalar o Ring Skill através do aplicativo Alexa para ativar o link. Em seguida, você pode pedir ao Alexa para mostrar sua campainha de vídeo em anel em um Echo Show ou similar.

Atenda a sua porta com Echo Show ou Echo Spot: um novo recurso, quando a campainha é pressionada, você pode pedir ao Alexa para atender a porta - basta dizer "Alexa, atenda a porta da frente" e você poderá conversar com quem quer que seja. está na porta. Se não estiver funcionando, tente desinstalar a habilidade Ring Alexa e reinstalar.

Use o Alexa Routines para criar ações personalizadas: o Ring agora é um dos dispositivos suportados pelo Alexa Routines. Isso significa que o Alexa pode executar ações específicas quando o movimento for detectado ou a campainha for pressionada. Isso pode mudar uma cor clara ou fazer um anúncio personalizado. Você pode configurá-los em seu aplicativo Alexa.

Crie ações personalizadas do Ring com o IFTTT: o Ring também é compatível com o IFTTT, o que significa que você pode vincular sua conta e criar ações personalizadas com outros dispositivos ou serviços IFTTT. As receitas personalizadas incluem diminuir o volume do Sonos quando alguém toca a campainha, pausar o TiVo ou gravar na câmera Arlo - ou criar sua própria receita. Você pode encontrar todos os detalhes aqui .

Usando o Ring com a Página inicial do Google: o Google não faz tanto com o Ring quanto o Alexa, mas você ainda pode usar a voz para ativar a gravação ou desativar os alertas de movimento. No entanto, como você não pode visualizar a transmissão ao vivo, convém considerar o Nest Hello se estiver vinculado ao sistema do Google.

Adicionaremos mais dicas e truques a esta lista à medida que o Ring expandir seu conjunto de recursos, mas fique à vontade para quaisquer extras através dos comentários abaixo.