Govee smart lights agora trabalha com Razer Chroma

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Seguindo a emoção do Summer Game Fest 2022 e na corrida para a Gamescom, Razer e Govee revelaram que agora você pode obter mais iluminação RGB sincronizada para seu espaço de jogo.

As empresas combinaram forças para tornar as luzes inteligentes da Govee compatíveis com o Razer Chroma RGB para que os jogadores possam desfrutar de uma experiência de jogo totalmente imersiva.

Já vimos apoio para as luzes Phillips Hue e Razer Chroma no passado, mas agora é a vez de Govee. O fundador e CEO da Govee, Eric Wu, falou sobre a parceria:

"Estamos muito entusiasmados por nossa colaboração com a Razer, e mal podemos esperar para apresentar este ecossistema de jogo 360° com experiência de jogo imersiva de nível superior a todos os jogadores".

A idéia aqui é combinar as luzes da Govee com o ecossistema Razer Chroma RGB para que as luzes em sua área de jogo reajam a várias situações dentro do jogo, mudando de cor e ajustando-se para adicionar à imersão. Supondo que você esteja jogando jogos compatíveis com o Chroma, esta deve ser uma experiência agradável para todos os jogadores.

A partir de 6 de julho, os seguintes produtos irão apoiar a nova integração:

Govee disse que mais luzes se seguirão com suporte atualizado no futuro também. Saiba mais sobre a parceria aqui.

As melhores ofertas de casas inteligentes para o Amazon Prime Day 2020: alto-falantes, câmeras, aspiradores de pó e muito mais Por Cam Bunton · 14 Outubro 2020 Receba as últimas ofertas em marcas de casa inteligente, incluindo Amazon Echo, Ring, Arlo e muito mais.

Escrito por Adrian Willings.