(Pocket-lint) - A Razer está na CES 2022 em Las Vegas para anunciar uma série de novas atualizações e produtos - incluindo que planeja lançar um aplicativo para casa inteligente.

Chamado de aplicativo Razer Smart Home , o novo aplicativo móvel será uma "ferramenta simples, mas poderosa, que coloca o controle unificado e completo nas mãos do usuário".

Essencialmente, a Razer deseja se tornar uma das muitas empresas que tentam tornar mais fácil configurar, personalizar e sincronizar todas as luzes RGB e dispositivos de vários fabricantes. Lembre-se de que a Razer já permite que os usuários de seu software para PC Synapse sincronizem com um Philips Hue Bridge e luzes.

Ao apresentar um aplicativo móvel, a Razer pode ganhar rapidamente mais parceiros. Na verdade, ela está disposta a permitir que qualquer empresa de casa inteligente participe de seu programa Razer Chrome Smart Home. Aparentemente, Nanoleaf, LIFX, Monster e outras grandes marcas já estão assinadas, com mais a serem anunciadas em breve.

Talvez a Philips Hue da Signify também se junte, visto que as duas empresas já jogaram bem antes.

A Razer compartilhou uma captura de tela para mostrar a aparência de seu novo aplicativo de casa inteligente. Parece fácil de usar para coisas como ligar as luzes e mudar suas cores. O aplicativo também oferece suporte a rotinas personalizadas, mas a Razer ainda não revelou o processo de configuração ou as diferentes configurações.

Ele também não disse se o aplicativo será de uso gratuito. No momento, a Razer está apenas confirmando a expansão de seu ecossistema Razer Chroma RGB por meio deste novo aplicativo Razer Smart Home e do Programa Razer Chroma RGB Smart Home , ambos com lançamento previsto para o primeiro semestre de 2022.