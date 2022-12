Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Qualcomm anunciou uma nova plataforma de rede sem fio que é capaz de velocidades de transferência de dados superiores a 20 Gbps e pode impulsionar a próxima geração de dispositivos mesh.

A Qualcomm Wi-Fi 7 Immersive Home Platform começará a aparecer nos produtos de consumo na "segunda metade de 2023".

Os fabricantes podem usar a arquitetura de chipset para construir soluções de rede de consumo econômicas que fornecem uma enorme quantidade de largura de banda para múltiplos dispositivos se conectarem ao mesmo tempo, ao mesmo tempo em que oferecem jogos sem atrasos e Wi-Fi estável em casa.

Ela inclui o que a Qualcomm chama de sua tecnologia Multi-Link Mesh que avalia e desloca dinamicamente as conexões entre as bandas do espectro de 2,4GHz, 5GHz e 6GHz para maximizar tanto a velocidade quanto a estabilidade. Isso e o suporte a Wi-Fi 7 garantem que múltiplas conexões sejam otimizadas, com algoritmos inteligentes para evitar congestionamentos utilizados para garantir que dispositivos diferentes obtenham a quantidade exata de largura de banda que necessitam.

"Desenvolvemos a Qualcomm Immersive Home Platform para permitir conectividade de alto desempenho em todas as residências, com um fator de forma econômico e de baixo perfil, oferecendo as mais recentes inovações em redes mesh", disse o vice-presidente sênior e gerente geral da empresa, Nick Kucharewski.

"Wi-Fi 7 é mais experiente usando um sistema de banda tripla que faz pleno uso de múltiplas bandas de espectro sem fio não licenciadas". Com esta abordagem, a rede Wi-Fi mesh pode proporcionar ganhos de desempenho tanto para dispositivos novos quanto para dispositivos antigos".

O primeiro fabricante a adotar a Immersive Home Platform em produtos futuros será a Netgear, que anunciará oportunamente os produtos Orbi Mesh habilitados para Wi-Fi 7.

Escrito por Rik Henderson.