O ensaio Fast 5G em Dorset está testando como pode beneficiar as áreas rurais

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um projeto para testar 5G em uma área rural do Reino Unido recebeu um impulso - a Qualcomm anunciou que fornecerá equipamentos para testar redes Wi-Fi mais rápidas em Dorset.

O teste da Qualcomm se concentrará em 5G mmWave de alta frequência - a versão mais rápida do 5G ainda não amplamente usada no Reino Unido e na Europa - para alimentar a agricultura inteligente em fazendas remotas. O teste está sendo realizado em colaboração com dispositivos 5G Rural Dorset e Qualcomm usando processadores Snapdragon e os modems 5G da empresa farão parte do teste.

O teste analisará como 5G mmWave poderia ser potencialmente usado para levar conectividade a áreas sem banda larga com fio no momento. "O uso generalizado da tecnologia 5G mmWave no Reino Unido representaria um passo significativo para reduzir a atual divisão digital", diz Wassim Chourbaji da Qualcomm.

"É um endosso do potencial do mmWave que, juntamente com testes como este em Dorset, já estamos vendo um forte impulso comercial para o mmWave com uma série de implementações já ocorrendo em toda a Europa." Esperamos algum lançamento de 5G mmWave na Europa durante 2021, embora ainda não esteja claro onde será o primeiro.

O ensaio 5G Rural Dorset analisará o crescimento das safras, rastreando o gado e medindo a poluição da água.

O 5G mmWave já está sendo implementado em áreas urbanas dos EUA - ele fornece alta largura de banda e baixa latência, mas a cobertura só é possível em uma área relativamente concentrada sem o uso de nós extras.

Dorset é um condado predominantemente rural, então não é o lugar mais natural para o mmWave ser usado. No entanto, devido à alta capacidade das redes mmWave, a Qualcomm diz que isso permitirá que os robôs em teste carreguem a "enorme quantidade de dados que coletarão em tempo real". A empresa afirma que, ao centralizar a data, os robôs podem aprender uns com os outros aproveitando o conjunto de dados completo, em vez de operar isoladamente.

A Vodafone também está trabalhando nos testes 5G RuralDorset, que são parcialmente financiados pelo governo do Reino Unido.

Escrito por Dan Grabham.