Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - OAmazon Prime Day representa a oportunidade perfeita para equipar sua casa com luzes inteligentes - e Sengled está mais uma vez no centro das vendas.

Uma alternativa econômica às opções da Philips Hue, agora há muitas ofertas de lâmpadas inteligentes de tempo limitado disponíveis na Amazon, quer você esteja comprando no Reino Unido ou nos EUA.

A beleza aqui, é claro, é que ainda mais dinheiro está sendo retirado das etiquetas de preço já baixo durante o evento de vendas.

Com o Prime Day terminando à meia-noite de 13 de julho, no entanto, você terá que agir rapidamente para poder tirar proveito.

Abaixo estão as melhores economias disponíveis com as lâmpadas Sengled.

Abaixo, apresentaremos a maior economia disponível para aqueles que compram produtos Sengled na Amazon US.

Lâmpadas Inteligentes Sengled A19 (Seis-Pack) - economia de $28 Uma maneira fácil para aqueles com um hub inteligente compatível para encher uma casa com lâmpadas inteligentes da Sengled que mudam de cor. Agora disponível por $82,49, reduzido de $109,99. Ver oferta

Lâmpadas Inteligentes Sengled A19 (Four-Pack) - economia de $24 Se você não tem um hub inteligente para conectar as lâmpadas inteligentes, a Sengled também tem disponível este magnífico pacote de quatro A19. Agora $35,99, reduzido de $59,99. Ver oferta

Abaixo, apresentaremos as melhores economias disponíveis para aqueles que compram produtos Sengled na Amazon UK.

Escrito por Conor Allison.