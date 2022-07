Economize até 30% nas luzes inteligentes Nanoleaf neste primeiro dia

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você está esperando por um desconto nas várias soluções de iluminação inteligente Nanoleaf, então agora é a hora de comprar! Existem atualmente alguns descontos bastante fantásticos nas luzes Nanoleaf neste Prime Day com até 30% de economia disponível.

Melhor ainda, há ofertas em todos os tipos de luzes Nanoleaf, incluindo triângulos, formas, telas e hexágonos. Estamos cobrindo algumas das melhores ofertas para iluminar sua vida.

Estes são alguns dos melhores negócios que vimos nas luzes de Nanoleaf nos EUA. Nós testamos essas luzes e as adoramos, portanto, com prazer as recomendamos. Ainda mais a estes preços.

Há mais acordos sobre as luzes Nanoleaf no Reino Unido do que vimos nos EUA.

Kit Inicial de Tela Nanofolha - 17 quadrados leves - economize £62 A lona foi uma das primeiras iterações dos painéis de luz Nanoleaf e uma de nossas favoritas. Luzes de aspecto feminino com muitas opções de personalização. Este é um ótimo pacote inicial que é ainda melhor com um desconto. Ver oferta

Kit inicial das linhas Nanoleaf - economize £51 As linhas são uma opção interessante que difundem a iluminação fazendo-a saltar de suas paredes. Brilhante opção de iluminação personalizada a um ótimo preço. Ver oferta

Escrito por Adrian Willings.