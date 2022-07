Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - As câmeras de piscar os olhos da Amazon oferecem um monte de tamanhos e formatos diferentes para que você possa facilmente instalar câmeras em sua casa, seja para manter e vigiar as áreas internas ou para verificar o que está fora.

Com o Prime Day prestes a nos atingir (começa corretamente no dia 12 de julho), a Amazon se antecipou e colocou ao vivo alguns excelentes negócios em suas câmeras Blink, em particular para clientes dos EUA.

Para aqueles de nós no Reino Unido, há um par de boas economias, no padrão Blink Outdoor, que é uma câmera simples à prova de tempo, e a menor Blink Mini.

Pestanejar ao ar livre - economizar 50% Você pode obter o Blink Outdoor por apenas £44,99 ao invés de £89,99. Ele se encaixa perfeitamente na maioria das casas, especialmente se você usar o Alexa. Ver oferta

Pestanejar Mini - economizar 33% O Blink Mini é destinado ao uso interno, e é pequeno o suficiente para ser quase imperceptível. Desce para £19,99 ao invés de £29,99. Ver oferta

Enquanto isso, como mencionamos, para nossos leitores nos EUA há uma gama mais ampla de ofertas para escolher, cobrindo a maioria dos dispositivos da Blink e alcançando alguns descontos íngremes.

Pestanejar ao ar livre - economizar 40% Nos EUA, o Blink Outdoor tem um desconto um pouco menor, mas você ainda economiza enormes $40,00, com a câmera reduzida para apenas $59,99. Ver oferta

Pestanejar Indoor - economizar 31% Se você quiser uma câmera montada na parede, mas para uso interno, então esta versão é perfeita, e também custa até $54,99. Ver oferta

Piscar a campainha de vídeo - economizar 30% As campainhas de vídeo são populares por uma boa razão, e você pode obter a versão sólida de Blink por $34,99 ao invés de $49,99. Ver oferta

Estes acordos não durarão para sempre, mas esperamos que eles permaneçam até o final do Prime Day deste ano, em 13 de julho. Não deixe de agarrá-los se estiver interessado em uma nova câmera doméstica!

Escrito por Max Freeman-Mills.