Os roteadores de malha eeroamericana recebem até 40% de desconto nas vendas no início do Prime Day

(Pocket-lint) - As vendas do Amazon Prime Day estão se aproximando e um dos primeiros descontos recai sobre o sistema de malha eero.

O Amazon eero substitui seu roteador, permitindo que você configure uma nova rede Wi-Fi para sua casa, oferecendo velocidades mais rápidas do que muitos roteadores fornecidos por empresas de cabo ou telefone, ao mesmo tempo em que oferece uma gama de extensores de malha para espalhar melhor a Wi-Fi em sua casa.

O sistema eero é fácil de expandir e inteligente, com alguns modelos que também integram Zigbee para um controle mais amplo de dispositivos domésticos inteligentes. A configuração é fácil graças ao aplicativo eero, com controle de smartphone, enquanto você pode optar por comprar um roteador ou expandir com uma gama de extensores. Há ofertas em roteadores ou pacotes individuais para atender às suas necessidades.

Estas ofertas só funcionam até 13 de julho, portanto, você terá que ser rápido para conseguir uma pechincha. Atualmente, elas estão disponíveis apenas para membros Prime.

eero Pro 6E tri-band - salvar O eero Pro 6E suporta o mais recente padrão Wi-Fi 6E e tem um sistema de banda tripla, cobrindo até 190m2 de espaço. Ele lhe dará velocidades Gigabit, abrindo a banda de 6MHz. Ele apresenta um hub Zigbee para controlar dispositivos domésticos inteligentes e pode ser facilmente expandido com hardware adicional. Normalmente £349 é reduzido para £229,99. Ver oferta

eero Pro 6 tri-band - economizar 40% O eero Pro 6 é um sistema mecânico de banda tripla que oferece conectividade Wi-Fi 6, e cobrirá 190m2 com velocidades Gigabit. Ele também apresenta um hub Zigbee e pode ser expandido com dispositivos eero adicionais. Normalmente £209, ele é reduzido para £124,99. Ver oferta

eero 6+ banda dupla - economizar 35% O eero 6+ oferece conectividade dual-band e cobrirá até 140m2 de espaço com velocidades até Gigabit. Ela pode ser ampliada com produtos eero adicionais compatíveis. Foi de £139, foi reduzido para £89,99. Ver oferta

eero 6 dual-band - economizar 40% O eero 6 banda dupla cobrirá até 140m2 a velocidades de até 900Mbps, mas também inclui um hub Zigbee para controle doméstico inteligente. Foi de £109, não são apenas £64,99. Ver oferta

eero mesh Wi-Fi - economize 28% O sistema eero mais barato, ele suporta apenas velocidades de até 550Mbps, enquanto cobre 140m2, portanto não é tão rápido quanto os sistemas eero 6. Mais uma vez, você pode expandi-lo com hardware adicional. Era £69, agora é apenas £49,99. Ver oferta

